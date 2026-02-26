ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Напусналата Лувъра директорка има нова мисия, поверена й от Елисейския дворец

2216
Лувъра СНИМКА: Pixabay

Бившата директорка на Лувъра Лоранс де Кар вече е с нова мисия, поверена й от Елисейския дворец, съобщават френските медии "Капитал" и "Депеш дьо миди".

Преди два дни Де Кар обяви, че подава оставка като директор на музея и на нейно място беше назначен досегашният директор на Версайския дворец Кристоф Льорибо.

Сега обаче Лоранс Де Кар ще отговаря за сътрудничеството между големите музеи на страните членки на Г-7 в рамките на френското председателство на Голямата седморка.

Новата роля на Де Кар ще изтъкне нейния безспорен научен опит, аргументира се Елисейският дворец, информира БТА.

Точното естество на новата мисия, поверена на Лоранс Де Кар остава неясно.

Де Кар беше начело на Лувъра в продължение на пет години. В последните месеци емблематичният парижки музей беше обран зрелищно посред бял ден, после на два пъти имаше наводнение в него. Беше разкрита и измама в продажбата на билетите за посещение. А структурни дефекти, констатирани в една от залите на музея, наложи затварянето й.

Лувъра СНИМКА: Pixabay

