Журитата от двата етапа на селекцията се събират, за да изберат със зрителите песента за “Евровизия”

Дара ще представя страната ни на "Евровизия".

Журитата от двата етапа на националната селекция за “Евровизия” ще се съберат заедно за финала в събота. Тогава БНТ ще покаже кулминацията по избор на българската песен за конкурса. Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, Милен Митев, Петър Дундаков, Руши Видинлиев и вокалният педагог от Гърция Виктория Халкити ще изслушат на живо трите предложения в изпълнение на Дара. Комбинираният вот на зрители и жури ще реши с кое парче страната ни ще се представи на “Евровизия” във втория полуфинал на 14 май във Виена.

 

 

