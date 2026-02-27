Подкаст: Заради интересния му тембър Ана-Мария Тонкова кани Наско в БГ Радио

Атанас Стоянов, познат като Наско от БГ Радио, е в медията от създаването ѝ преди 25 г. Днес е един от емблематичните гласове в ефира, а по пътя към микрофона тръгва още като дете. Едва 15-годишен става част от радио “Пазарджик”, където всяка събота води авторско предаване. Като студент по журналистика в Софийския университет работи в малка кабелна телевизия, където му гостува Ана-Мария Тонкова. След интервюто тя му казва, че усеща интересен тембър, и го кани да стане част от стартиращото тогава БГ Радио.

Първият ефир е на 3 март 2001 г., а в първите три дни звучи само една песен – “Моя страна” на Емил Димитров. Избор, който ясно заявява мисията на радиото – да бъде сцена изцяло за българската музика. Сега по случай 25-годишнината екипът подготвя празнична програма на 3 март. През целия ден на всеки кръгъл час в студиото ще влизат обичани изпълнители, свързани с историята на радиото - Васил Найденов, Йордан Караджов, Стефан Вълдобрев, Мария Илиева, Тони Димитрова, а специално участие ще има и Лили Иванова. Сред акцентите е и ексклузивно интервю с Христо Стоичков.

“От ранна сутрин до късна вечер ще посрещаме гости в студиото. Това са хора, с които имаме общ път, много спомени и история, оставили следа на българската сцена”, казва водещият.

Още от разговора с Атанас Стоянов слушайте в подкаста “24 часа от живота” в сайта на “24 часа” и във всички подкаст платформи. Ще ни откриете като 24 часа podcast.