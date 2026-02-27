Ретрограден Меркурий + парад на планетите: забавете темпото, търсете баланс!

Утре е подреждането на 6-те небесни тела в една линия

Първият за годината ретрограден Меркурий - често обсъждана тема сред вярващите в астрологията - започна вчера и ще продължи до 20 март. Той се случва под знака на зодия Риби и предвещава период на мъгла, интуиция и забавяне. Може да доведе до технически проблеми, бъгове и случайно изгубени имейли. Възможни са проблеми с комуникацията, разсеяност и думите да се тълкуват погрешно, както и прекалена емоционалност.

Астролозите казват още, че това е период, в който миналото се завръща. Перфектно време за довършване на стари проекти и изглаждане на отношенията.

В този период не е препоръчително да се подписват важни договори и да се купува скъпа техника. Търпението е от особено значение, процесите ще се случват по-бавно и е важно да намираме време за почивка и равносметка.

Веднага след началото на първия ретрограден Меркурий за тази година ще се случи и великият парад на планетите. Меркурий, Венера, Сатурн, Нептун, Уран и Юпитер ще се подредят в една линия. Пикът на събитието е на 28 февруари. Най-добре ще се вижда след залез-слънце. Твърди се, че събитието символизира мощна концентрация на енергия и може да доведе до напрежение и чувство на тревожност.

А на 3 март ще има пълно лунно затъмнение. Но то няма да може да се види от България, тъй като Луната ще бъде под хоризонта по време на максималната си фаза.

Комбинацията от трите събития е знак, че трябва да забавим темпото и да намерим баланс във всекидневието.