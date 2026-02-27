Еl Ma за Сан Ремо: Горда съм, че съм първата българка, успяла да пее на тази сцена

"Фактът само, че съм първата българка, която е успяла да пее на тази сцена, може само да ме накара да се чувствам още по-горда". Това заяви в предаването "Денят започва" по БНТ Еl Ma - Елмира Маринова, която участва на престижния италиански фестивал Сан Ремо . Освен че стана първата българка, пяла на събитието, тя почти успя да се класира за големия финал.

„Беше просто наистина уникално. Едно чувство, което никога няма да се забрави. Емоция, която е толкова силна, че думите не могат да опишат", каза Маринова.

„Първо започнахме от 1300 човека. От които на края на финал продължихме само 4. Мога да кажа, че наистина беше голяма битка. И ще съм много благодарна, и ще съм наистина много щастлива и удовлетворена от факта, че поне успяхме да пеем на тази сцена. Фактът само, че съм първата българка, която е успяла да пее на тази сцена, може само да ме накара да се чувствам още по-горда", разказа още тя.

„ Ние за сега дори сме изключително доволни, защото сме първи в радиото. Нашата песен е най-много пускана в радиото, сподели още певицата и добави, че песента, която е изпълнила, е най-комерсиална и хората я слушат.

"Тя се превърна в голям тренд. Много хора правят балети. Много хора измислят хореографии. За Сан Ремо е най-важно да излезеш не като победител, а да станеш в главата на хората", допълни Маринова.

Елмира Маринова се качи на сцената на театър „Аристон" в Сан Ремо в триото "Blind - El Ma – Soniko", за да се бори за класиране в големия финал в раздела за нови предложения на фестивала. В него участват общо четирима млади изпълнители или групи, като те се изправят един срещу друг в два своеобразни дуела.

Песента, с която те са се представили е озаглавена "Nei miei DM" (В моите лични съобщения).