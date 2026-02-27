Роман на Георги Господинов влезе краткия списък за европейската награда "Жан Моне"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френското издание на романа „Градинарят и смъртта“ на Георги Господинов в превод на Мари Врина - Николов е в краткия списък за европейската награда „Жан Моне“ (Prix Jean Monnet), съобщи писателят на фейсбук страницата си. Тя ще се състезава с книгите на прекрасни писатели като Даниел Келман, Джени Ерпенбек, Андреа Баяни и други, пише Господинов.

Наградата е създадена преди 30 години с цел да популяризира литературата на Стария континент и се присъжда на европейско произведение, преведено или написано на френски език, публикувано през изминалата година.

Господинов е и първият български писател, отличен с престижната литературна награда "Букър". Тя му беше връчена за романа му „Времеубежище" , преведен от Анджела Родел през 2023 г.

Тази година още един български роман влезе в дългия списък с номинираните.

Това е английското издание на „Остайница" от Рене Карабаш, публикувано под заглавието „She Who Remains" в превод на Изидора Ейнджъл.