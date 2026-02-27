Надраскаха с червена боя статуя на Уинстън Чърчил (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Статуята на Уинстън Чърчил на Парламентния площад е била осквернена с графити, наричащи бившия министър-председател „ционистки военен престъпник", съобщи Би Би Си.

Други фрази, включително „Спрете геноцида" и „Свободна Палестина", са били нанесени с червена боя върху бронзовата скулптура в Уестминстър, централен Лондон. Други графити гласят „Никога повече е сега" и „Глобализирайте интифадата".

Статуята е оградена и в петък сутринта е била почистена.

През декември както полицията на Лондон, така и полицията в Манчестър обявиха, че всеки, който скандира „глобализирайте интифадата", ще бъде арестуван.

Решението беше взето след терористичната атака на плажа Бонди и терористичната атака в синагогата в Хитон Парк в Манчестър през октомври.

За коментар бяха потърсени Столичната полиция и Общинският съвет на Уестминстър.

Статуята на бившия министър-председател е била вандализирана няколко пъти в миналото, включително по време на протести.

През юни 2020 г. тя беше изписана с графити, обвиняващи Чърчил в расизъм, по време на протест на Black Lives Matter, предизвикан от смъртта на Джордж Флойд в САЩ.