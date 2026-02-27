Доц. д-р Мария Митева е първият носител на наградата „Образ и текст", учредена в памет на Ружа Маринска

Доц. д-р Мария Митева е първият лауреат на наградата "Образ и текст", учредена от фондация „Център Българо-Европейски културни диалози" в памет на Ружа Маринска. Отличието беше присъдено за първи път на церемония на 25 февруари в София и се очаква да се утвърди като ежегодна инициатива в подкрепа на българското изкуствознание и художествената критика.

Доц. Митева получи приза за монографията „Изкуство и поръчка. Из художествената практика в България през 1930-те и началото на 1940-те години (декоративно изкуство, приложно изкуство, архитектура)", издадена през 2025 г. от Институт за изследване на изкуствата – БАН (София).

Журито отличи изследването като значим принос към съвременното българско изкуствознание. Трудът анализира механизмите на художествената поръчка, ролята на институциите и взаимодействието между изкуството и обществения контекст в България през 30-те и началото на 40-те години на ХХ век, предлагайки цялостен и аргументиран прочит на периода.

Наградата „Образ и текст" има за цел да насърчава задълбочени научни изследвания и да създава по-широка публичност за трудове, които поставят българското изкуство в европейски културен контекст. Отличието е съпроводено с парична награда в размер на 5000 евро.

Церемонията събра представители на академичната и художествената общност и постави началото на нова традиция в подкрепа на критическата мисъл и научния дебат в областта на изкуството.