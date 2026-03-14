ТЕСТ: Имате ли нужда от чуждо одобрение?

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

1. Когато изразите мнение и някой не се съгласи с вас, вие:

а) Приемате различията спокойно - всеки има право на позиция.

б) Замисляте се дали не сте сгрешили.

в) Чувствате се несигурни и започвате да се съмнявате в себе си.

2. Когато трябва да вземете важно решение:

а) Доверявате се основно на собствената си преценка.

б) Търсите съвет, но крайното решение е ваше.

в) Трудно решавате, без да се допитате до някой друг.

3. Ако получите критика:

а) Възприемате я като възможност за развитие.

б) Обмисляте я дълго време.

в) Приемате я много лично и се чувствате засегнати.

4. Когато сте в нова компания:

а) Държите се естествено и автентично.

б) Стремите се да направите добро впечатление.

в) Постоянно се питате дали ви харесват.

5. Ако не сте поканени на определено събитие:

а) Приемате го, без да търсите причината в себе си.

б) Чудите се дали причината не е във вас.

в) Чувствате се отхвърлени и наранени.

6. Колко често пренебрегвате своите желания, за да оправдаете чужди очаквания?

а) Рядко.

б) Понякога.

в) Често.

7. Когато казвате “не”:

а) Чувствате се уверени и спокойни.

б) Изпитвате леко неудобство.

в) Изпитвате вина или тревожност.

8. Ако не получите признание за усилията си:

а) Не разчитате на външно признание.

б) Леко се разочаровате.

в) Чувствате, че стойността ви е подценена.

9. Как се държите, когато възникне конфликт?

а) Отстоявате позицията си спокойно.

б) Опитвате се да намалите напрежението.

в) Отстъпвате, за да не загубите одобрението на другия.

10. Колко често търсите потвърждение, че сте постъпили правилно?

а) Рядко.

б) Понякога.

в) Почти винаги.

11. Как постъпвате, ако някой се дистанцира от вас?

а) Не правите прибързани изводи.

б) Анализирате ситуацията.

в) Приемате го като знак, че сте направили нещо грешно.

12. Самооценката ви зависи ли от мнението на другите?

а) Много рядко се влияя от чуждото мнение.

б) В умерена степен.

в) Често имам нужда от мнението на другите за това, което правя.

Най-много отговори “а”:

Имате стабилна и относително независима самооценка. Одобрението на другите ви носи удовлетворение, но не е основен източник на увереността ви. Способни сте да отстоявате позицията си, когато срещнете несъгласие. Не позволявате външни фактори да определят начина, по който възприемате себе си. Това ви дава вътрешно спокойствие и устойчивост в социални ситуации.

Най-много отговори “б”:

Чуждото мнение оказва влияние върху вас, но не ви контролира изцяло. В определени ситуации външната оценка може да бъде по-определяща от собствената ви преценка. Понякога се колебаете между това какво чувствате и какво очакват другите от вас. С по-ясно осъзнаване на личните ви ценности и граници можете да изградите по-голяма вътрешна стабилност.

Най-много отговори “в”:

Самооценката ви е силно обвързана с външно потвърждение и реакциите на околните. Одобрението ви дава сигурност, а неодобрението може значително да разклати увереността ви. Често се съобразявате с очакванията на другите и поставяте техните реакции пред собствените си усещания. Изграждането на по-стабилна вътрешна увереност и ясни личнии граници ще ви помогне да се чувствате по-спокойни и сигурни в изборите си.

Пет начина как да имате по-високо самочувствие

1. Изграждане на увереност и ясни лични граници. Това ще ви помогне да се чувствате по-спокойни и сигурни в себе си.

2. Научете се да взимате решенията си самостоятелно. Важно е да поемате отговорност за избора си, а не постоянно да търсите чуждо потвърждение.

3. Определете собствените си ценности и се научете да се ръководите от тях. Мнението на другите не е определящо.

4. Приемете, че не можете да бъдете харесвани от всички. Неодобрението е естествена част от човешките отношения и не определя вашата стойност.

5. Уважавайте себе си. Не позволявайте на външните мнения да оформят самооценката ви.