Как 19-годишен Матьо Горанов натрупа роли и стигна до кастинга със Стоичков

Покрай майка си Карла Рахал е зад кулисите от малък, оприличават го на Тимъти Шаламе

Тийнейджър, а вече е сигурен с какво иска да се занимава - ще става режисьор. Затова, макар и да е само на 14 г., Матьо Горанов решава да подпита вуйчо си малко повече за пътя, по който иска да поеме. Той все пак отдавна е част от киногилдията - това е известният актьор и продуцент Башар Рахал, който е изключително близък със сина на сестра си. Матьо с вуйчо си Башар Рахал. СНИМКИ: ЛИЧЕН АРХИВ И ФЕЙСБУК

Покрай разговора им Башар го подканва да влезе в актьорската му школа, а там младият Матьо разбира, че не иска да стои зад камерата, а пред нея. И не бърка - днес е само на 19 г., но вече може да се похвали с роли във филми, сериали, а съвсем наскоро зрителите го гледаха и в риалитито, с което по Нова тв избираха актьора за главната роля в биографичната лента за Христо Стоичков.

Там Горанов бе на косъм да сбъдне мечтата си да изиграе известна личност. Фактът, че кастингът е пред такава голяма аудитория, наистина го притеснява и това за него си личи още в първия кръг, където трябваше да представи текст. Въпреки всичко Матьо продължи към втория етап, където той и останалите момчета са на националния стадион и трябва да покажат и физически умения, но и актьорски. Това е и моментът, в който той отпада от надпреварата. Сам казва, че останалите участници били много по-подготвени физически от него, но и не съжалява за нищо.

“Това беше изключително преживяване, защото, когато минеш през нещо такова, придобиваш особен опит”, казва той.

Първият проект, в който той се снима, е игралният филм “Прасето” на Драгомир Шолев

Тогава е на 10 години. Историята във филма е за аутсайдер, който е самотен и вглъбен, никога не отговаря на обидите и подигравките, докато един ден, притиснат докрай, отвръща с един-единствен удар.

По-късно Матьо участва в сериалите “Майките” и “С река на сърцето”, а от тази учебна година вече е и първокурсник в НАТФИЗ. И това едва ли учудва хората, които познават близките на Матьо. И вуйчо му Башар, и майка му Карла Рахал са завършили театралната академия при великия Стефан Данаилов и са сред разпознаваемите артистични личности у нас. Покрай майка си, която играе в Народния театър, Матьо е имал възможността да бъде зад кулисите по време на представленията ѝ, което със сигурност му е било изключително интересно. Макар Карла също да може да даде насоки за актьорската игра на Матьо, той избира мъжкия съвет на вуйчо си.

Когато влиза в школата му, най-ценният урок, който получава там, е възпитание. Спомня си как, въпреки че са роднини, Башар не е имал специално отношение към него, дори е бил по-строг на моменти. Сега двамата са много близки. Когато Матьо има лични проблеми или актьорски въпроси, се обръща към него. “Ако се налага да звънна на някого, той е един от хората”, казва младият актьор.

Момчето си спомня, че като малък бил срамежлив и трудно общувал с хора, които не познава, а сега му е много по-лесно да се изразява, когато просто излезе на сцената.

Първите си ученически години Матьо прекарва в 19-о СУ “Елин Пелин”, а по-късно се премества в 127-о СУ “Иван Николаевич Денкоглу”, където учи английски и испански. Когато започва по-сериозно да се занимава с актьорската си кариера и вече е на екран, Матьо все още е гимназист. Спомня си, че специално отношение от учители и съученици не е получавал. “Споменавало се е в училище, но аз избягвах да говоря за това”, разказва той.

Известността не го променя, а му дава много нови приятели

- така например покрай сериала “Майките” Матьо се сближава с останалите деца, които участват в него.

За да стане професионалист в това, което върши, младият актьор записва НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” със специалност “Актьорско майсторство за драматичен театър”. Сега е в първи курс и успешно си взима всички изпити, но си спомня колко трудна е била подготовката му по приема.

Всекидневието му, откакто е там, е доста натоварено. Започват да учат в 9 ч и стоят в академията до 22 ч. Матьо отрича мита, че студентите нощуват в НАТФИЗ, но е срещал такива, които посред бял ден спят по коридорите. В малкото му свободно време предпочита да не прави абсолютно нищо - просто да си почива. Няма си приятелка, но е сигурен, че винаги ще намери време за любовта.

Откакто учи в НАТФИЗ, Матьо проявява интерес и към театъра

Има нещо толкова мистично в театралната сцена, нещо толкова привличащо, че предстои да разбера дали мога да комбинирам сцената с киното” - това е желанието на младия актьор. Смята, че умее да пее на прилично ниво и засега му се получава да играе на сцена въпреки голямото притеснение, което изпитва. В такива моменти успява да се събере и да използва самочувствието си, че може да се справи.

Вдъхновение черпи от любимите си актьори Даниел Дей Люис, Антъни Хопкинс, Ал Пачино и Робърт де Ниро. Въпреки че хората го оприличават на външен вид на актьора Тимъти Шаламе, Матьо не вижда много общи черти.

Сега Матьо набляга на ученето в НАТФИЗ, но междувременно започна работата по късометражния игрален филм “В името на сина”. Това е проект, селектиран през 2023 г. за престижния копродуцентски форум Euro Connection към фестивала Clermont-Ferrand.