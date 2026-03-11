“60-те са новите 60! Благодарна съм за всичко” - Синди Крауфорд, която мъжът ѝ харесва повече без грим

Все още прелестна и с изяви на топмодел, в свободното си време тя играе маджонг и се наслаждава на сплотеното си семейство

Когато Синди Крауфорд се появи на модния подиум през осемдесетте, тя не мислеше, че кариерата ѝ на модел ще продължи след 25-ия ѝ рожден ден. Колко много грешеше! Супермоделката навърши 60 години на 20 февруари, балансирайки между ролята си на предприемач начело на козметичната марка Meaningful Beauty, насочена към по-възрастните жени, и отглеждането на двете си деца.

С разкошната си, обемна коса и характерната бенка на лицето тя е украсявала кориците на хиляди списания, превърнала се е в модна муза, попкултурна икона от ерата на MTV и един от първите инфлуенсъри в днешния смисъл на думата. Синди Крауфорд е на 16 години, когато е открита от местен фотограф в родния ѝ град Декалб, близо до Чикаго. През онези години никога не е възприемала модата като бъдеща професия и като студентка работила какво ли не - чистила е къщи, сгъвала е дрехи в магазин, дори е разчиствала царевица.

Благодарение на отличните си оценки в училище тя получава стипендия за Северозападния университет, за да учи химическо инженерство. Светът на модата обаче променя живота ѝ и тя заменя лабораториите с модните подиуми. В интервюта през годините споделя, че в началото не ѝ е било лесно и е отнело известно време, за да се утвърди като модел. Започва работа в агенция в Чикаго, където по ирония на съдбата ѝ казват, че трябва да премахне бенката в ъгъла на устната си. Синди отказва и тази бенка се превръща в нейна запазена марка, която ѝ помага да получи доходоносни договори. “Именно тази уникалност те отличава от останалите, поради което

трябва да прегърнеш своята индивидуалност,

въпреки че е по-лесно да се каже, отколкото да се направи”, казва тя в интервю през 2020 г. През 1990 г. позира за корицата на британския Vogue редом с други топкрасавици - Кристи Търлингтън, Линда Еванджелиста, Татяна Патиц и Наоми Кембъл. Всички тези модели се появиха по-късно същата година в музикалния видеоклип към хита на Джордж Майкъл Freedom! '90.

След като позира гола в Playboy през 1988 г., печели фенове сред мъжете, което ѝ осигурява договори с MTV и Pepsi. Дори сега нейни почитатели идват на събития с плакати на култовото списание, които тя да подписва. “По онова време не се тревожех какво ще мислят бъдещите ми деца - тревожех се за баща ми и за това да му съобщя новината”, смее се тя.

Американският модел споделя, че най-трудният момент в живота ѝ е бил, когато по-малкият ѝ брат Джефри е починал от левкемия на 3-годишна възраст. В онзи момент тя била на 10 г. и дълго живяла с чувството за вина на оцелелия.

Името на топмодела често попада в таблоидите в началото на 90-те заради връзката ѝ с актьора Ричард Гиър. Двойката се запознава, когато тя е само на 22, а той е почти на 40, и бяха женени от 1991 до 1995 г.

“Бях момиче от Средния запад, което беше гледало много филми и

мечтаеше да се ожени на приказна сватба

След няколко години връзка непрекъснато питах кога ще се оженим и накрая той каза: “Добре, отиваме в Лас Вегас тази вечер”, разказва топмоделът. Това привидно щастие се разпада, когато се развеждат през 1995 г. Те направиха това по приятелски начин и до ден днешен все още изпитват силна привързаност един към друг.

В момента Синди Крауфорд се наслаждава на щастието си с пълна сила. Почти три десетилетия тя споделя живота си с предприемача Ранде Гербер (63), когото среща по време на предсватбеното парти на своя агент в началото на 90-те. Двойката се ожени на 29 май 1998 г. на Бахамите и оттогава бракът им се превърна в един от най-стабилните в индустрията.

“Като модел е много объркващо, когато те издигат като идеал за красота, а в личния ти живот понякога чувстваш, че не отговаряш на това. Съпругът ми мрази грима, така че с напредването на възрастта той наистина ми помогна да осъзная, че не ми е нужен грим, за да бъда “Синди Крауфорд”, казва супермоделът. Двамата с Ранде са изключително горди с двете си деца. 26-годишният Пресли е успешен модел, който смело призна в края на миналата година, че се е борил почти през целия си живот с депресия и тревожност, и Кая (24), наричана “мини Синди” заради приликата с майка ѝ. Тя също развива суперуспешно кариерата си на модния подиум. Кая Гербер се изявява и като актриса и е едно от най-популярните млади лица на Холивуд.

“Семейството е всичко. Харесва ми, че все още мога да бъда пред камерата и да пътувам. Но сега е различно. Имам време. Съпругът ми също. Преди години и двамата бяхме толкова заети. Сега наистина се наслаждаваме на времето един за друг и на спонтанността”, казва Синди. През последните години тя се е захванала с нови хобита, като например маджонг - древна китайска игра с плочки, и дори играе голф с мъжа си.

Докато гледа напред към следващото десетилетие от живота си, супермоделът казва, че е

готова за нови приключения:

“Не се опитвам да се появя като сексапилната 25-годишна на парти. Вместо това се опитвам да прегърна всеки етап, в който се намирам. Ще отпраша ли просто към залеза и да кажа: “Ще ги оставя да ме запомнят на 25”? Съществува такова изкушение. Но тогава бих била съучастник в това да казвам на жените, че след определена възраст не заслужаваме да бъдем виждани. Не искам да правя това. Моя отговорност е да се появя”, казва 60-годишният топмодел.

През 2021 г. нетното състояние на Крауфорд беше оценено от сп. “Форбс” на 225 милиона долара, което я постави сред 100-те най-богати жени в САЩ, постигнали успеха си сами.

"60-те са новите 60! Благодарна съм за всичко", заяви звездата по случай юбилея си.