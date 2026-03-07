Ерик Дейн си отиде в деня, в който преди 20 г. се появи в “Анатомията на Грей”

Последните думи към дъщерите му: Живейте в настоящето, влюбете се, избирайте приятелите си мъдро

19 февруари 2006. В този ден е излъчен епизодът от втория сезон на сериала “Анатомията на Грей”, в който за първи път като гост-звезда Ерик Дейн се появява в ролята на неотразимия чаровник д-р Марк Слоун. Феновете и особено фенките полудяват по синеокия красавец и сценаристите бързо взимат решение - сюжетът трябва да бъде променен и героят да стане постоянна част от набиращата шеметен зрителски интерес медицинска поредица. Така от третия сезон естетичният хирург и разбивач на сърца с прякор Мак Стийми вече е част от екипа лекари в болницата в Сиатъл. Така е до края на 8-ия сезон, когато д-р Слоун попада в самолетна катастрофа, а в началото на 9-ия става ясно, че е починал от раните си. По-късно в интервюта Ерик Дейн споделя, че вероятно е трябвало да напусне сериала, защото е започнал да става твърде скъп за продукцията с високия си хонорар. Тръгват обаче слухове, че е изхвърлен от шоуто. По време на снимките той периодично се бори с лични проблеми, които остават извън снимачната площадка -

злоупотребява с наркотици, посещава програма на Анонимните алкохолици

В живота Ерик Дейн също си отиде трагично на едва 53 г., макар и при съвсем различни обстоятелства от най-известния си екранен образ. Точно 20 г. след първата му поява в сериала - на 19 февруари 2026 г., актьорът бе отнесен от коварна болест - нелечимата амиотрофична латерална склероза (АЛС). Наречено още болест на Лу Гериг, това фатално невродегенеративно заболяване води до

загиване на моторните неврони в мозъка

и гръбначния мозък и постепенна тотална парализа. Пациентите не могат да се движат, да се хранят, да дишат самостоятелно.

Дейн живя само 10 месеца, след като разкри публично диагнозата си, но в това време успя да се мобилизира, за да обясни на хората какво означава да живееш с това “ужасно заболяване” и да зове за финансиране на борбата с него. “Ако действията ми могат да придвижат нещата напред за мен и безброй други, аз съм доволен”, казваше актьорът. С негова помощ през септември бе лансирана кампания за набирането на 1 млрд. за изследвания, свързани с АЛС.

Звездата разкри, че първо започнал да изпитва изтръпване и слабост в дясната ръка, но решил, че е от много писане на съобщения в телефона. Заболяването му обаче започнало да прогресира извънредно бързо и когато актьорът се появи в инвалидна количка на летището в Лос Анджелис три месеца преди смъртта си, всички бяха потресени, че се е превърнал в изпито и измъчено подобие на себе си. Тогава наистина стана ясно през какъв ад минава някогашният секссимвол.

Ерик Уилям Дейн е роден на 9 ноември 1972 г. в Сан Франциско. Актьорът никога не успява да се отърси психически от загубата на баща си, който се прострелва, когато момчето е едва на 7 г. Една от хипотезите е, че става дума за самоубийство. В интервю през 2014 г. звездата нарече баща си “объркана душа”. Служил във флота, преди да стане архитект и интериорен дизайнер. Дейн и по-малкият му брат са отгледани от майка си и баба си. “Баба смяташе, че случаят с баща ми е бил инцидент. Всеки има своя версия по въпроса”, казва екранният д-р Слоун.

Като тийнейджър той е изявен спортист, член на отбора по водна топка, но се запалва по театъра след участие в училищния спектакъл “Всички мои синове”. Признава, че по това време започва да пуши марихуана. “Не ми харесваше, но хората ѝ се наслаждаваха. Правех това, което правят те.” През 1993 г. се мести в Лос Анджелис, където получава малки роли в тв сериали, включително “Женени с деца”. Няколко години по-късно успява да пробие с доста по-значителни изяви в “Чародейките”, в Gideon's Crossing и на големия екран. Но огромната популярност идва именно със 130-те епизода с негово участие в “Анатомията на Грей”. Другото му запомнящо се превъплъщение е на деспотичния и токсичен баща Кал Джейкъбс в сериала “Еуфория”, в чийто трети сезон се появява дори в инвалидната количка. Има главна роля и в постапокалиптичната драма “Последният кораб”. В края на дните си се появява и в “Блестящи умове”, където е пожарникар, засегнат от АЛС.

През 2004 г. Дейн се жени за актрисата Ребека Гейхарт - по думите му тя е жената, която е обичал най-дълбоко. Имат две дъщери тийнейджърки - Били, на 15 г., и Джорджия, на 14 г., които, пак по собствените му признания, са центърът на света му. Актьорът признава, че страховете му са свързани не със смъртта, а с липсата, която тя ще предизвика у децата му, така, както той винаги е чувствал липсата на баща си. “Ядосан съм, защото баща ми беше отнет от мен, когато бях малък, а сега има много голяма вероятност аз да бъда отнет от момичетата си, докато са много малки.”

През 2009 г. семейството е замесено в голям скандал

Изтичат сексзаписи, на които той е гол и употребява наркотици със съпругата си Ребека и бившата кралица на красотата за тийнейджъри на САЩ Кари Ан Пениче. Актьорът осъди уебсайта за знаменитости Gawker, публикувал нецензурираното видео, и спечели неразкрито обезщетение.

През 2017 г. чаровникът изпада в депресия, но признава, че не е имало никакви очевидни причини за това. Година по-късно Гейхард подава молба за развод, сочейки “непреодолими различия”. Въпреки че остават разделени и имат други връзки, двамата никога не финализират развода си. След поставянето на диагнозата съпругата оттегля молбата си, за да остане до него и да го подкрепя. “Отношенията ни са много сложни и объркват хората”, признава Гейхард. Но тя осигурява на бившия си възможността да бъде непрекъснато с дъщерите си в последните си месеци, което е било най-важното за него.

В разтърсващо интервю в поредицата “Последните думи на известните” Дейн се обръща към децата си с три основни предсмъртни напътствия: живейте в настоящето, влюбете се в някого или нещо, което мечтаете да правите, подбирайте мъдро приятелите си.

“Заради чистото оцеляване съм принуден да остана в настоящето. Но не искам да бъда никъде другаде. Миналото съдържа съжаления. Бъдещето остава неизвестно. Затова трябва да живеете сега. Настоящето е всичко, което имате. Ценете го. Ценете всеки миг”, съветва бащата Дейн. И още: “Влюбих се в актьорството. Тази любов в крайна сметка ме преведе през най-мрачните ми часове, най-мрачните ми дни, най-мрачните ми години. Все още обичам работата си, все още я очаквам с нетърпение, все още искам да застана пред камера и да изиграя ролята си. Работата ми не ме определя, но ме вълнува. Намерете нещо, което ви вълнува. Намерете своя път, своята цел, своята мечта. След това продължете напред. Наистина продължете напред.”

“И накрая, борете се с всяка частица от съществото си и с достойнство. Когато се сблъскате с предизвикателства, здравословни или други, борете се. Никога не се отказвайте. Борете се до последния си дъх. Тази болест бавно отнема тялото ми, но никога няма да вземе духа ми. Били и Джорджия, вие сте моето сърце. Вие сте моето всичко. Лека нощ. Обичам ви. Това са последните ми думи”, е заветът на Дейн към децата му.

След смъртта му негови приятели разкриха дарителска сметка в платформата GoFundMe в полза на дъщерите на актьора и за броени часове там бяха събрани близо половин милион долара. Това разбуди в мрежата вечния спор - трябва ли да се събират средства за знаменитости, които се предполага, че са спечелили милиони по време на добрите си години и вероятно са осигурили добре семействата си. Медиите обаче разкриха, че медицинските сметки на Дейн наистина са били огромни, така както се случи наскоро и с починалия от рак Джеймс ван дер Бийк от “Кръгът на Доусън”, който остави след себе си жена и 6 невръстни деца.

