83 свалени самолета и таранът на Списаревски — нова книга представя още факти за легендарния подвиг

Фондация „Български военновъздушни сили" организира представяне на книгата „Огненото небе над България 1943-1944" с автори Станимир Станев и Орлин Георгиев.

Събитието ще се проведе на 4 март 2026 г. (сряда) от 18:00 ч. в Централния военен клуб, зала 1, на бул. „Цар Освободител" № 7, на ъгъла с ул. „Раковска". Входът е свободен.

Книгата представлява епичен разказ за всичките 83 свалени съюзнически самолета и въздушните боеве, провели се на териториите на България, Сърбия, Македония и Северна Гърция в периода 1943-1944 г.

Авторите са подкрепили своето изследване с карти, факти и разкази на очевидци. Особено внимание заслужава доказателствената версия за тарана на Списаревски — един от най-дискутираните епизоди в историята на българската военна авиация.

Всеки присъстващ и закупил книгата, ще получи личен автограф от двамата автори.