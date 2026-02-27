ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Микробус и кола се сблъскаха на магистрала "Тракия...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22374054 www.24chasa.bg

83 свалени самолета и таранът на Списаревски — нова книга представя още факти за легендарния подвиг

1232

Фондация „Български военновъздушни сили" организира представяне на книгата „Огненото небе над България 1943-1944" с автори Станимир Станев и Орлин Георгиев.

Събитието ще се проведе на 4 март 2026 г. (сряда) от 18:00 ч. в Централния военен клуб, зала 1, на бул. „Цар Освободител" № 7, на ъгъла с ул. „Раковска". Входът е свободен.

Книгата представлява епичен разказ за всичките 83 свалени съюзнически самолета и въздушните боеве, провели се на териториите на България, Сърбия, Македония и Северна Гърция в периода 1943-1944 г.

Авторите са подкрепили своето изследване с карти, факти и разкази на очевидци. Особено внимание заслужава доказателствената версия за тарана на Списаревски — един от най-дискутираните епизоди в историята на българската военна авиация.

Всеки присъстващ и закупил книгата, ще получи личен автограф от двамата автори.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Култура

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите