Котаракът на британските премиери е с по-висок рейтинг от тях

Лари е ловил мишките на шестима. Един от малкото мъже, които харесва, е Барак Обама

На фона на турбулентната световна политика напоследък един котарак в британското правителство успява да вдъхне известна доза спокойствие и предвидимост. Цели 15 години Лари посреща не само обитателите на Даунинг стрийт 10, но и техните изтъкнати гости. И то по начин, който кара дори гледащите с апатия на политически събития да се заинтересуват от тях.

“Той е страхотен във влизането в кадър. Ако има чуждестранен лидер, когото очакваме да дойде до минути, знаем, че преди него ще се появи Лари и неизбежно също ще бъде запечатан в снимките от провеждащата се официална среща”, разказва пред “Индипендънт” фотографът Джъстин Нг. Според него присъствието на котарака в резиденцията на британския премиер в Лондон много се харесва, защото той винаги изглежда любопитен, но и проявява характер. За разлика от повечето си събратя, израснали на улицата, не може да бъде умилостивен лесно с галене или храна. Поведението му е леко пакостливо и се държи като истински стопанин на Даунинг стрийт 10.

Затова не е изненадващо, че Лари се радва на по-голям рейтинг от своите стопани. Направено на шега проучване преди две години показа, че 44% от британците харесват главния мишелов на страната, докато одобрението за министър-председателите, с които е съжителствал, обикновено е наполовина по-малко. Киър Стармър е шестият премиер, с когото Лари се налага да споделя “Даунинг стрийт” 10.

Котаракът пристига на най-важния политически адрес в Англия през 2011 г. По това време министър-председател е Дейвид Камерън. Сградата, в която трябва да живее със семейството си и да заседава с министрите, обаче е нападната от мишки. Докато обсъждат как да се справят с тях, една от сътрудничките му предлага просто да си вземат котка. Идеята се харесва и тя обикаля няколко приюта за бездомни животни. В един от тях среща Лари, който ѝ

е представен като опитен ловец на мишки

Така на 15 февруари 2011 г. котаракът официално е осиновен и посрещнат на Даунинг стрийт 10.

Той бързо се сприятелява със съпругата и децата на Камерън, но не и със самия него. Според медийни публикации от това време премиерът много се дразнел от космите, които оставя по мебелите, и от миризмата му. Камерън отрече тези спекулации, след като напусна премиерския пост, но разкри, че Лари не е особено любвеобилен към мъжете. Единственото изключение, изглежда, е Барак Обама. Към него се държи изключително добре, даже дава да го погали. Когато обаче Доналд Тръмп идва на Даунинг стрийт 10 и позира за снимки пред сградата, пренебрежително дреме на един прозорец зад гърба му. След това пък се шмугва под бронираната му лимузина за ужас на неговата охрана.

Всичко това е щателно описано, не само от феновете на Лари в социалните мрежи, но и от медии от цял свят, защото котаракът на британските министър-председатели вече е международна звезда. Професор Филип Хауъл, който от години изследва отношенията между човек и животно в университета в Кеймбридж, въобще не е изненадан от неговата популярност. “Той е харесван и

рейтингът му е висок, защото въплъщава спокойствие

и стабилност, което политиците трудно постигат”, обяснява ученият. Освен това историята му е наистина завладяваща. Израснал по улиците на Лондон, преминал през приют и изведнъж озовал се в ситуация, в която много хора го следят под лупа. Той не само трябва да предугажда техните желания, но и да се справя със съперничеството на любимите им животни. Лари е живял с кучетата на Борис Джонсън и Риши Сунак, докато бяха министър-председатели. Сега му се налага да дели територия с двете котки на Киър Стармър.

“Гледай да го впечатлиш и нещата ще се получат”, признава преди време Тереза Мей. Докато е премиер, тя има прекрасно време с Лари на Даунинг стрийт 10, ако се изключи неловкото посрещане на Тръмп и съпругата му Мелания с пренебрежителния сън. Моментът може да съперничи само с още един неподходящ, в който котаракът е сниман да залавя гълъб в двора на премиерската резиденция, но бързо го пуска, виждайки медийния интерес към проявата си. “Той е по-скоро любовник, отколкото боец. Много е добър в това, което прави - да си мързелува и да се показва от време на време пред хората леко небрежно”, шегува се фотограф, който дълги години е следил присъствието му на Даунинг стрийт 10. Лично той смята за странно в XXI век правителствена резиденция да се нуждае от котка, за да се справя с мишките си и, мисли, че отдавна Лари има по-специални задачи, а именно да придава по-приветлив вид на английската политика. Подобно нещо се прави и в САЩ, където президентите често се нанасят в Белия дом с домашни любимци или пък специално си вземат такива, за да изглеждат по-близки до начина на живот на своите избиратели.

Той има профил в социалните мрежи и коментира политика

Лари има профил в платформата Х, в който периодично се появяват съобщения по актуални теми, включително такива от британската политика. Миналата година премиерът Киър Стармър каза, че не знае кой публикува информациите от името на котарака, но също му било интересно да ги следи. Някои от тях коментират честите смени на министър-председатели през последните години, докато главният мишелов винаги остава на поста си.

В една от последните Лари изказва съболезнования за смъртта на един от най-големите си врагове. Това е котаракът Палмерстън, който пък бе взет от британското външно министерство да лови мишки в неговата сграда. През годините двамата са имали епични битки, документирани от фоторепортерите.

Работата на Палмерстън в Лондон обаче е прекратена и той е изпратен на заслужена почивка на Бермудските острови, където обаче в средата на февруари умира на 14-годишна възраст.

Самият Лари се предполага, че е на 19 г., и периодично се появяват информации за негови здравословни проблеми. Даже се твърди, че има разработен план за действие при евентуална негова смърт, подобен на тези за информиране на населението при кончината на британски монарх. Целта е хилядите хора, които му симпатизират, да имат възможност да изразят тъгата си.