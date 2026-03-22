Върнаха се широките дънкови панталони до коляното - джортс

Стават за всеки сезон. И се съчетават с маратонки и изпънати чорапи

Всяко ново нещо е добре забравено старо. И тази максима важи с пълна сила за модата, при която идеи, силуети и детайли непрекъснато се връщат под нова форма. Поредният пример за такова възраждане е тенденцията на т.нар. джортс - дънкови шорти с по-дълга и свободна кройка, които отново намират място както на подиума, така и в ежедневния гардероб. След дълъг период на отсъствие от масовата мода този силует пак е актуален, но интерпретиран през съвременния поглед за стил.

Самото наименование джортс (jorts) идва от съчетанието на думите jeans и shorts. Този тип дънкови панталони обикновено стигат малко над коляното или точно до него и са с широки крачоли.

Последният период, в който джортс имаха силно присъствие в масовата култура, беше в края на 90-те и началото на 2000-те години. Тогава

се превърнаха в основен елемент от естетиката на хип-хоп и стрийт културата

Джортс често се съчетаваха с широки тениски, спортни обувки и бейзболни шапки, комбинация, която подчертаваше непринудения и бунтарски характер на младежката мода по онова време. Този стил бързо се разпространи в попкултурата, музикалната индустрия и телевизията, превръщайки джортс в символ на това младо поколение.

През следващите години обаче модните предпочитания постепенно се промениха. По-вталените линии, по-късите дължини и по-минималистичните силуети започнаха да доминират. Джортс постепенно отстъпиха място на тесни и къси дънкови панталонки и по-дългите и широки модели временно изчезнаха от гардероба.

Днес завръщането на този тип силует е част от по-широка тенденция - възраждането на модата от края на 90-те и началото на 2000-те години. Наред с джортс на модната сцена отново се появяват и други характерни дължини и кройки. Такива са капри панталоните, модел, който също има дълга и интересна история. Те са създадени през 1948 г. от дизайнерката Соня де Ленарт и бързо придобиват популярност през 50-те и 60-те години

благодарение на модни икони като Одри Хепбърн и Грейс Кели

В началото на 2000-те капри панталоните също преживяха нова вълна на популярност, а днешните им интерпретации, подобно на тези при джортс, се отличават с по-чисти линии и по-прецизна изработка.

Съвременната версия на джортс се различава значително от по-ранните модели с небрежно отрязани краища. Новите варианти залагат на специфичен дизайн и внимателно изградена кройка. Дължината най-често достига до коляното или малко под него, а силуетът е по-структуриран и балансиран. Макар и по-рядко, се лансират и варианти до средата на прасеца. Тази нова визия на джортс може да се види и на модните подиуми. Водещи брандове като Prada, Gucci и Acne Studios включиха различни версии на дънкови бермуди и свободни джортс в своите колекции.

Социалните мрежи и популярни личности също играят важна роля за възраждането на тенденцията. Моделът Хейли Бийбър например често комбинира джортс с обемни якета и маратонки, създавайки небрежна, но добре балансирана визия. Джиджи Хадид ги съчетава с колан и къс топ, което подчертава пропорциите на силуета. Емили Ратайковски и Симон Ашли пък демонстрират по-елегантни интерпретации, комбинирайки джортс с тесни блузи и обувки на ток.

Мъжете с прави или овърсайз кройки

При мъжете модерният вариант на джортс е съчетание на свободен силует с по-внимателно и обмислено добавяне на отделните елементи в облеклото. Макар основната им форма да остава непринудена и леко небрежна, днешният стил поставя по-голям акцент върху пропорциите и цялостната визия. Най-предпочитани са правите или леко овърсайз кройки, които достигат до коляното или малко над него. Тази дължина създава усещане за баланс между удобство и съвременна естетика, без да изглежда прекалено спортно или прекалено формално.

Материята също играе важна роля в съвременния прочит на джортс. Освен класическия плътен деним често се срещат по-меки, а може и избелени тъкани, които придават по-непринудена визия. Някои модели включват минимални детайли като леко разнищен подгъв или дискретни протривания, което добавя характер, без да нарушава изчистения силует.

За разлика от началото на 2000-те години, когато джортс почти неизменно се носеха с широки графични тениски и силно изразени лога на известни брандове, днес комбинациите са значително по-балансирани и стилово премерени. Вместо доминиращи щампи се предпочитат едноцветни тениски, семпли поло блузи или леки ленени ризи, които създават по-изчистена и съвременна визия. А когато има надписи върху тишъртите, те носят някакво послание, този тренд е особено популярен сред тийнейджърите.

В ежедневния градски стил джортс често се комбинират с класически бели маратонки или семпли кецове, като чорапите задължително се виждат и са старателно изпънати нагоре. През предстоящите топли месеци панталоните ще се съчетават с тънки ризи с къс ръкав от памук или лен, слънчеви очила с изчистен дизайн и кожени чанти през рамо.

Историята на срязаните панталони

Всичко започва с възхода на денима през XIX век, когато здравият памучен плат се превръща в униформа на миньори и каубои. Създадени като издръжливо работно облекло от Levi Strauss и партньора му Jacob Davis, дънките бързо излизат извън рамките на чистата практичност и се превръщат в символ на независимия дух.

Появата на джортс не е плод на дизайнерска стратегия, а на необходимост и импровизация. В горещите летни месеци старите или скъсани дънки просто се скъсяват. Без подгъв, с неравни ръбове и разнищени краища, така се ражда характерният им силует.

През 70-те години джортс се настаняват трайно в гардероба на младите. Хипи движението и зараждащата се пънк сцена ги приемат като антимоден жест - символ на отказ от масовата естетика. Носят се модели с разкъсани краища и персонализирани декорации като кръпки, значки, боя.

През 80-те и 90-те години късите дънки стават част от попкултурния пейзаж - от скейт парковете до музикалните фестивали. Те започват да се свързват с небрежност, свобода и леко предизвикателство към нормите.

В началото на XXI век джортс често попадат в списъците на най-спорните модни решения. Дължината до коляното и широкият силует ги правят лесна мишена за критика. Но както често се случва в историята на облеклото, модата реабилитира отхвърленото.

Жените ги носят с тесни тениски и високи ботуши

С права или свободна кройка, това са хитовите джортс в дамския гардероб. Повечето модели стигат до коляното или малко над него. Именно тази дължина ги прави толкова интересни като облекло, не са нито класически къси панталони, нито традиционни бермуди, а моден хибрид, който позволява разнообразни стилистични решения.

За да се постигне хармоничен силует, джортс често се комбинират с прилепнали тениски, фини плетива или къси топове. Така се подчертава горната част на тялото и се създава визуален контраст с по-обемния деним. Освен това фигурата изглежда издължена и пропорционална.

Потниците и топовете тип “втора кожа” също са подходящи за съчетаване с джортс, особено когато се търси градска, леко спортна визия. От друга страна, свободните памучни и ленени ризи внасят усещане за артистична небрежност.

Интересно изглежда, когато джортс се съчетават със сако. Тази комбинация, популярна в уличния стил на модните столици, демонстрира как денимът може да излезе от рамките на ежедневното. Добре скроено сако, независимо дали класическо или овърсайз, придава строгост и елегантност. Добавянето на кожен колан подчертава талията и внася финален щрих в аутфита.

През студените дни джортс се носят върху плътни чорапогащи или дълги чорапи до коляното. Това решение не само осигурява допълнителна топлина, но и създава интересен визуален контраст между текстурите - гладък деним срещу матова плетка или фина вълна.

Горната част на аутфита може да бъде поло блуза, обемен пуловер или суитшърт. А върху тях се носи палто с прав силует, кожено яке или овърсайз блейзер.

Маратонките остават най-честият избор за обувки, тъй като са практични и универсални, освен това подчертават спортния характер на джортс. За по-завършен и модерен вид семплите кожени обувки или мокасини внасят нотка на елегантна небрежност. В хладните дни джортс се носят с боти до глезена, високи кожени ботуши или масивни обувки с платформа.