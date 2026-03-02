Всички обичат бебето маймунка Пънч, зарязано от майка му и осиновено от плюшена играчка (Видео, снимки)

Заради клиповете на животното от зоопарка в Ичикава то се превърна в хит в социалните мрежи

Маймунката бебе Пънч се превърна в истинска звезда и разчувства милиони хора по цял свят със сърцераздирателната си история. Преди повече от седмица клипове от зоопарка в Ичикава, Япония, заляха социалните мрежи, а на тях се вижда как малка маймунка гушка плюшена играчка и се разхожда навсякъде с нея. Има и кадри, в които се вижда как останалите маймуни блъскат или влачат 7-месечното бебе.

Пънч е кръстен на известния японски карикатурист Казухико Като, известен с псевдонима Маймунски Пънч. Маймунката е от рода на макаците и е отхвърлена от майка си още при раждането. Това не е характерно за вида, но се случва при трудно раждане или ако майката не е готова за отглеждане на бебета. От зоопарка обясняват, че животното е родено на 26 юли, когато жегите са големи и вероятно това е подтикнало майката да се погрижи за себе си, вместо за него. След като бебето маймунче е отхвърлено още в първите си часове, от зоопарка поемат грижите за Пънч, като го отделят от групата, но го отглеждат на такова разстояние, така че той да може да чува звуците, да усеща миризмата им и да свиква с тях. За Пънч орангутанът е неговата майка. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Започват да го хранят с бебешка бутилка,

както и да търсят заместител на майка му, тъй като за бебетата макаци е важно да усещат топлина и допир, защото това ги прави по-малко стресирани.

Косуке Шикано е 24-годишен младеж и е един от хората, които се грижат за Пънч. Той разказва как първоначално му дават навити кърпи и различни плюшени играчки, които той да стиска, но само към една бебето започва да проявява интерес. Плюшен орангутан от ИКЕА грабва вниманието на Пънч. Играчката е по-голяма на ръст от самия него и той обича да я гушка, да ѝ дърпа козинката и да я носи навсякъде със себе си. Това му дава сигурност и се превръща в неговата сурогатна майка. Маймунката започва да се интегрира и не носи играчката навсякъде със себе си. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Шикано и екипът му започват да пускат Пънч при останалите маймуни, като постепенно увеличават времето му, прекарано при тях. На 19 януари го връщат напълно в групата заедно с любимата му играчка за по-лесна адаптация. От зоопарка официално представят маймунката в платформата Х на 5 февруари, като накрая пишат “Моля, наблюдавайте с топлина неговото израстване!”. Постът започва да набира популярност и след няколко дни се появяват клипове, в които Пънч се разхожда с плюшения си орангутан или се гушка в него. На кадрите си личи, че адаптирането към останалите му е трудно. Влачат го, когато се опитва да се сприятели с друга маймунка, което е нормална реакция от страна на майка, опитваща се да предпази малкото си. Друго видео показва как по-голям макак блъска Пънч, а други примати пък го въртят. Много хора нападнаха служителите, че не обръщат внимание на маймунката и случващото се, но от зоопарка отговориха, че няма проява на сериозна агресия към него.

Това поведение е напълно нормално за маймуните, тъй като отношенията при тях са на йерархии

Има по- високопоставени, които се държат пренебрежително към малките. Вероятно майката на Пънч също е щяла да го блъска в опита си да го възпитава.

Освен към играчката си Пънч е много привързан и към Шикано. На видеа се вижда как всеки път, когато той влиза при макаците да им остави храна, бебето маймунка се втурва към него и се катери по тялото му. Понякога дори не иска да го остави и излиза от заграждението заедно с него. И се налага Шикано да го залъгва с играчката му. Сладката животинка отчаяно търси любовта, която не му е била дадена от майката. Плюшената маймунка вече може да бъде купена и в София, макар бързо да свършва. СНИМКА: ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ

Всички тези видеа предизвикаха огромен интерес и състрадание от страна на хората. Част от тях се припознаха в Пънч и споделиха в коментарите, че това се случва и в нашето общество. Вече има тениски, суитшърти, чанти и чаши с облика му, а играчката, която носи със себе си, също е много търсена от феновете. Големи медии, като BBC, Deutsche Welle, New York Times, CNN показват вълнуващите видеа и маймунката става все по-популярна, а това води до голяма посещаемост в зоопарка. Опашките са огромни и това

принуди служителите да обявят зоната с макаците за място с ограничен достъп,

за да се запази спокойствието на животните. Към днешна дата Пънч все повече се социализира с останалите и се появяват видеа, в които по-възрастна маймуна го прегръща и защитава. Забелязва се, че маймунката на моменти дори забравя да вземе любимата си играчка, което е добър знак, че скоро няма да има нужда от нея. И става все по-уверена, като дори се случва да отвърне на някоя маймуна, която я дразни.