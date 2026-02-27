Националните опери и балет на България и Албания започват дългосрочно сътрудничество

На среща между Пламен Карталов, директор на Софийската опера и балет и Аулон Начи, директор на Албанския национален театър за опера и балет се състоя разговор, на който бяха обсъдени възможностите за културно сътрудничество между двете национални институции. Присъства и Нейно Превъзходителство Инид Мило, посланик на Република Албания в България, съобщиха от пресцентъра на Софийската опера.

„За първи път съм в София. Театърът много ми харесва. Прекрасен е.", каза Аулон Начи. „Доволен съм, че говорим за бъдещи сътрудничества от гледна точка на културен обмен, както между две нации, но също и между две столици като Тирана и София. Колкото до това, което можем да споделим от страна на опита на вашия театър и тръгвайки от тук да говорим не само за копродукция между двата театъра, но и индивидуални покани за специални събития като концерти със солисти от двете страни, да поканим продукция на Софийската опера в Тирана, както оркестъра и балета и да подпишем меморандум за дългосрочно сътрудничество. От всичко това, което вие правите ние можем да почерпим опит, като и в областта създаване на опери за деца или съвременна музика. В последните десетилетия Албания има някои много известни оперни певци като Инва Мула, Саймир Пиргу, Ермонела Яхо, както и много млади певци с албански корени, които пеят в чужбина. Може да представлява интерес за вашата публика да посрещне някое от тези имена за концерт, както и някои от вашите известни певци да гостуват при нас."

Пламен Карталов

„Съвсем естествено е два национални оперни театъра да си сътрудничат, да взаимодействат в интерес на голямото изкуство. Ние имаме цялата мощ и потенциал за едно подобно намерение, което да разнообрази и да даде нови плодове за създаване на съвместни продукции, размяна на артисти и всичко онова, което ще обогатява оперната култура на България и Албания. Щастливи сме, че отново сме потърсени от колеги, които искат истинско творческо присъствие на Софийската опера в техните страни. Вече имахме международни гастроли в Италия, Хърватска, в Германия, Гърция, Япония, Бразилия, Турция, Полша. Албания е много важна страна за нас в бъдещите ни проекти за създаване на нови идеи и нови пространства за обмен на културни проекти."

Вечерта гостът гледа премиерната постановка на Софийската опера „Макбет" от Джузепе Верди.