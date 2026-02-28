Певицата Талия Барнет заведе дело срещу Шая Лабъф за системно насилие

Певицата FKA twigs заведе дело в петък, твърдейки, че Шая Лабъф е упражнявал физическо и емоционално насилие по време на връзката им от 2018 до 2019 г., съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

„Шая Лабъф наранява жените", се казва в първите редове на исковата молба, подадена във Върховния съд на Лос Анджелис. „Той ги използва. Той ги малтретира както физически, така и психически. Той е опасен."

FKA twigs – 32-годишна британска певица и актриса, чието истинско име е Талия Барнет, твърди в съдебния иск, че 34-годишния Лабъф я е държал в постоянно състояние на страх и унижение, веднъж я е блъснал в кола, опитал се е да я удуши и умишлено й е предал полово предавана болест.

В имейл до „Ню Йорк таймс" актьорът Лабъф коментира: „Нямам оправдания за алкохолизма или агресията си. От години се отнасям грубо към себе си и всички около мен. Срамувам се от тези действия и съжалявам за хората, които съм наранил."

Двамата се срещнали и станали двойка, след като Барнет била избрана за роля в Honey Boy – автобиографичен филм за ранните години на Лабъф като дете актьор, в който баща му е представен като жесток, но любящ. Барнет имала поддържаща роля редом с Лабъф.

След това, което в съдебния иск е описано като „очарователна офанзива" в началото, Лабъф убедил Барнет да се премести при него, което довело до това, което в документа се описва като „жив кошмар".

Лабъф изолира FKA twigs от семейството и приятелите й, изисквайки абсолютна вярност, а постоянните вербални нападки довели до няколко физически нападения над нея, се твърди в съдебния иск.

Той бил жестоко ревнив към всички, от сервитьорите, с които тя била учтива, до бившия й годеник, актьора Робърт Патинсън, се твърди в съдебния иск.

По време на ваканция за свети Валентин през 2019 г. FKA twigs се събудила, докато Лабъф се опитвал да я удуши. По-късно той карал като луд и заплашвал да разбие колата си, ако тя не му се закълне във вечна любов, се твърди в съдебния иск.

Когато певицата се опитала да излезе от колата и да избяга от него на бензиностанция, той я блъснал в колата, опитал се да я удуши и я принудил да се върне в колата.

В съдебния иск се твърди също, че Лабъф умишлено й е предал неуточнена полово предавана болест, която е крил от нея през по-голямата част от връзката им, включително чрез използване на грим.

Лабъф е държал оръжия в къщата, в която са живели, и понякога е спал с тях, което е поставяло Барнет в постоянно състояние на страх.

Тя направила няколко опита да го напусне, като той се съпротивлявал, но по-късно сам сложил край на връзката, се казва в съдебния иск.

Каролин Фо, стилистка, с която Лабъф се срещал през 2010 и 2011 г., добавя в съдебния иск, че е получила подобно отношение от актьора – включително постоянни заплахи и унижения, които понякога ескалирали до физическо насилие.

Лабъф коментира пред „Ню Йорк таймс", че много от твърденията в съдебния иск и от други жени, които са говорили за него пред вестника, „не са верни", но добави, че дължи на жените „възможността да изразят публично своите твърдения и да поема отговорност за нещата, които съм направил". Той не е посочил пред вестника кои твърдения оспорва.

Лабъф пояснява, че се възстановява и е на терапия за алкохолизъм и посттравматично стресово разстройство, като каза, че „завинаги ще съжалявам за хората, на които може да съм навредил по пътя си".

Лабъф става популярен като тийнейджър в сериала Even Stevens на Disney Channel, а най-известен е с ролите си в „Трансформърс" от 2007 г. и „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп" от 2008 г.

През кариерата си има няколко сблъсъка със закона, включително арест в Ню Йорк през 2017 г. по подозрение в нападение.

Искът на FKA twigs цели получаване на парично обезщетение, което ще бъде определено по време на съдебния процес. Барнет обяви, че ще дари значителна част от получените пари на благотворителна организация за жени, жертви на насилие.

„Този иск е заведен не с цел лична изгода, а за да се изясни истината и да се гарантира, че други жени няма да бъдат подлагани на насилието, което Шая Лабъф е нанасял на предишните си партньорки", се казва в иска.