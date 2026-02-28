Отмениха билети по 20 лири за концерт на Хари Стайлс - попаднали у спекуланти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нови билети за 20 британски лири (23 евро) за концерт на Хари Стайлс бяха отменени поради опасения, че са попаднали в ръцете на спекуланти, съобщава Би Би Си.

Компанията Ticketmaster съобщи, че е анулирала някои билети, които бяха пуснати в продажба в петък вечерта, след като феновете бяха подали заявки за тях, пише БТА.

Певецът ще изнесе концерт в Co-op Live Arena в Манчестър на 6 март, когато ще излезе новият му албум Kiss All The Time, Disco Occasionally.

Представител на агенцията за продажба на билети се извини на засегнатите фенове и заяви, че е била използвана програма за „блокиране на спекулантите“.

Той добави: „По време на актуализиране на свободните места малък брой билети бяха пуснати за продажба погрешно. Смятаме, че много от тях са купени от спекуланти, които са нарушили правилата за продажба. Извиняваме се на феновете, които може да са били засегнати.“

Всички фенове, които смятат, че са били „погрешно идентифицирани като спекуланти“ от програмата, са помолени да се свържат с компанията за продажба на билети.

Бившият член на групата „Уан дайрекшън“ издава първия си албум от четири години насам. Продукцията, чийто изпълнителен продуцент е Кид Харпун, вече може да бъде поръчана предварително от уебсайта на певеца.

Стайлс издаде дебютния си солов албум, носещ неговото име, година след разпадането на групата през 2017 г. Вторият албум Fine Line излезе през 2019 г., а Harry's House се появи през 2022 г .

Дебютният и третият му албум достигнаха първото място в класацията за албуми на Великобритания, а Fine Line достигна второто място, припомня ДПА.

В края на януари Хари Стайлс обяви първото си турне от три години насам. То е озаглавено Together, Together и ще мине през различни континенти, включително шест концерта на стадион „Уембли“ в Лондон през лятото.

Певецът ще изнесе концерти в големи градове като Лондон, Амстердам, Ню Йорк, Сао Пауло, Мексико, Мелбърн и Сидни. Началната дата е през май тази година.

Звездата обяви и редица специални гости, сред които певицата Шаная Туейн, известна с хита си Man! I Feel Like A Woman; DJ Jamie XX; изгряващото електронно дуо Fcukers; шведската певица и авторка на песни Робин и певицата Джорджа Смит, известна с хита Blue Lights.