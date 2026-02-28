ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи ще представят България на световното...

Дара ще представи България на "Евровизия" с песента "Бангаранга"

Певицата Дара ще представи страната ни на "Евровизия" Снимка: Инстаграм/ darnadude

Певицата Дара ще ни представя на конкурса "Евровизия" във Виена през май с ритмичното парче "Бангаранга", пише БНТ.

До избора на песента се стигна след гласуване от жури и зрителски вот измежду три песни - "This is me", "Curse" и "Bangaranga".

 "Цял живот съм се опитвала да бъда артистът, за който малката Дара мечтае от дете!", каза Дара веднага след като чу, че ще представи страната ни на песенния конкурс.

След като преди повече от месец поп певицата спечели селекцията, последва вълна от негативни коментари, които почти я накараха да се откаже да участва.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

