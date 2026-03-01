Неаполитанският певец Сал да Винчи е победителят в Сан Ремо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Италианският изпълнител Сал Да Винчи спечели голямата награда на фестивала в Сан Ремо с песента „За винаги да". Той ще представя Италия на „Евровизия", съобщиха италиански медии, сред които АНСА.

Изпълнителят, развълнуван от признанието, заяви, че посвещава отличието си на своето семейство и на града, от което то произхожда - Неапол, а после коленичи на сцената на фестивала.

На второ място остана певецът Сайф с парчето „Харесваш ми такава", пише БТА.

На трето място се класира певицата Дитонелапиага с парчето „Каква досада". Тя спечели и наградата на фестивала на името на Джанкарло Бигаци за най-добър аранжимент. Дитонелапиага победи и в петък в категорията за кавърни дуети на феста заедно с Тони Питони.

Наградата на името на композитора и текстописеца Серджо Бардоти за най-добър текст на песен на фестивала получи парчето „Необходимо зло" на рапъра Федец и на ветерана на италианската музика Марко Мазини.

Певецът Фулминачи с парчето „Глупав малшанс" спечели наградата на името на певицата Мия Мартини, присъждана от музикалните критици.

Певицата Серена Бранкале с баладата „Тук с мен", посветена на починалата й майка, получи наградата на журналистите, отразяващи фестивала. Отличието носи името на италианския изпълнител Лучо Дала.

Сал Да Вични е творческият псевдоним на Салваторе Микаел Сорентино, който е роден през април 1969 г. в Ню Йорк. Бащата на Сал да Винчи е актьорът и певец Марио Да Винчи. По майчина линия Сал да Винчи е от френско потекло, а по бащина линия има неаполитански корени. Сал Да Винчи има в кариерата си 14 албума. Участвал е няколко пъти на фестивала в Сан Ремо, като през 2009 г. се класира на трето място с парчето „Не успявам да те накарам да се влюбиш в мен". Смятан е за майстор на съвременната трактовка на неаполитанските песни. Парчето, с което спечели фестивала сега, е посветено на вечната любов

Снощи почетен гост на феста беше Андреа Бочели, който неотдавна участва и в церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Съводеща на феста беше италианската журналистка Джорджа Кардиналети.

Беше обявено, че догодина водещ и творчески директор на фестивала ще бъде Стефано Де Мартино.

Финалната вечер на фестивала приключи след полунощ, засенчена от бързия развой на събитията в Близкия изток.