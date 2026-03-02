"Бангаранга" - бунтът на Дара, който може да я превърне в "тъмния кон" на "Евровизия"

Жури и зрители избраха единодушно песента със заглавие на ямайски, Виена ще я чуе на 14 май

Ако вярваме на ютюб, жителите на поне 4 държави - Гърция, Полша, Великобритания и Германия, са готови да дадат по 12 точки на България в “Евровизия”. Към тях с огромни похвали се присъединяват от САЩ и Турция, а един от чуждите потребители пише: “България вероятно ще бъде тъмният кон (метафора за малко известен състезател, който неочаквано печели - б.а.) на годината! Дара заслужава да е в топ 5!”.

Ето такива са коментарите под песента на Дара “Бангаранга” в световната мрежа за видеосподеляне, след като бе избрана единодушно от жури и зрители на представянето ѝ по БНТ на 28 февруари. Разбира се, в социалните мрежи у нас наред с възторга се появи и дежурният хейт срещу ритмичната песен. (Виж в карето горе.)

На ямайски “бангаранга” означава “бунт” и се роди спонтанно. През последните години направих вътрешна революция за себе си. Пораснах, станах максимално искрена пред публиката и доста по-уязвима. Бангаранга е като мантра, която ти позволява да действаш с любов в живота, а не със страх. Така Дара обяснява името на новата си песен, с която ще представи България на конкурса “Евровизия” във Виена през май. До избора се стигна след гласуване от жури и зрителски вот измежду три песни - This is me (“Това съм аз”), Curse (“Проклятие”) и Bangaranga. И трите са съвсем нови, написани от чуждестранен екип с активното участие на певицата и изпълнени от нея на английски.

Именно “Бангаранга” бе посочена за победител от 19 119 зрители (88% от вота) и от всички членове на журито, участвали в двата етапа досега - Богдана Карадочева, Тони Димитрова, Нина Николина, Васил Петров, Криско, Любо Киров, генералния директор на БНР Милен Митев, композитора Петър Дундаков, Руши и вокалния педагог от Гърция Виктория Халкити.

Малко изненадващо беше решението нито една песен да не бъде изпълнена на живо. Всички композиции бяха представени със сценични концепции, но на запис - необичаен подход за селекциите за “Евровизия” на страните участнички. Дара изпъква в белия си тоалет на фона на танцьорите в черно. СНИМКА: АЛЯ БОЯНОВА/ БНТ

Но очевидно идеята на Дара е била да покаже как евентуално ще изглежда на сцената на авторитетния песенен конкурс, след като представи и трите песни с различни костюми и танци. Исках да представя на публиката разнообразие, да успее да ме види в различни стилистики и се чудех дали ще разпознаят коя съм аз, обясни тя в интервю пред Георги Любенов по БНТ часове след представянето си в обществената телевизия. Готова съм да приема формата на вода и просто да следвам посоката, която тепърва предстои... Аз съм подготвена с всички аутфити, имаме екип, който е готов с различни концепции. И сега тепърва всичко ще се променя. Танците, сцената, костюмите, каза Дара.

След като преди повече от месец поппевицата спечели селекцията измежду 15 от най-популярните български изпълнители, последва вълна от негативни коментари, които почти я накараха да се откаже да участва.

Сега, вече с избраната песен, тя ще излезе във втория полуфинал на “Евровизия” на 14 май. Големият финал е на 16 май в австрийската столица.



ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

От България:

“Евровизия” котира точно такива песни, вайръл, catchy, нещо, което се забива в ума веднага.

***

Ако всичко е по правилата, това е песента на Eurovision 2026 г.! Дерзай, Дара!

***

Това е стил в електронната музика, който е много популярен и модерен в момента по света. Прочетете коментарите на чужденците в ютюб канала. Само ние тука се надпреварваме да плюем като баш професионални музикални критици и закостенели баби! Ако ние можехме да гласуваме на “Евровизия” за себе си, щяхме да се закопаем тотално сами! Много лоша нация сме, много!

***

Айде бе, хора, стига вече! Времената се менят, музиката също. И аз искам тип “Облаче ле, бяло” или “Хубава си, моя горо”, амааа не смятам, че “Евровизията” вече търси това... Не трошете кахъра на младите да борят Европа, защото не е 89-а, нито 99-а вече, а тя е можеща и позната по сцените из света!

***

Беше ми странна песента, но като се вслушах и видях останалите, смятам, че сме в топ 3.

***

От чужбина:

Това ще бъде тоталният хит на годината по радиостанциите и телевизиите в Европа и по света!

***

България е като: “Ние се връщаме и сме тук, за да останем”.