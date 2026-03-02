ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Принц Уилям готов на "война с пресата", след като папараци снимали Кейт Мидълтън без горнище

Уилям и Кейт Мидълтън КАДЪР: Екс/@KensingtonRoyal

Принц Уилям е бил „готов да обяви война на пресата", след като папараци тайно заснели Кейт Мидълтън без горнище по време на почивка във Франция през 2012 г., твърди кралският редактор Ръсел Майърс в книгата си "Уилям и Катрин".

Година след сватбата си, Уилям и Кейт били на почивка в частен имот в Прованс, когато фотограф с телеобектив ги заснел от разстояние. Снимките са публикувани от френското списание Closer, а по-късно и от други издания. Според Майърс това е било „пълно посегателство" върху личния им живот, което силно ги разтърсило.

Уилям реагирал незабавно, като се обадил на баща си, тогавашния принц Чарлз, и на кралица Елизабет II, и настоява за съдебни действия срещу изданието. Той ясно заявил, че ще направи всичко, за да защити съпругата и семейството си. 

Кейт, макар дълбоко разстроена от нарушаването на личното ѝ пространство, запазила самообладание и продължила с публичните си ангажименти без да показва болката си. Вътрешни източници описват поведението ѝ като спокойно и достойно, разказва FoxNews. 

През 2017 г. френски съд осъжда списанието да плати 100 000 евро обезщетение на двойката. Макар сумата да е по-малка от поисканата, решението е възприето като ясен сигнал, че Уилям е готов твърдо да защитава Кейт независимо от цената.

