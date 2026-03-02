Димитър Маринов и Ели Скорчева заедно в театъра за пиеса по Стефан Цанев

Единственият българин, развял трибагреника ни на сцената на оскарите - Димитър Маринов, влиза в театъра. И не само ще си партнира с талантливата Ели Скорчева в пиесата по Стефан Цанев “Деца на света”, но и ще я режисира.

Заедно с тях своя дебют на театрална сцена ще направи и младата актриса Симона Ангелова. “На 27 март - Международния ден на театъра, аплодисментите ще са за виртуозния драматург Стефан Цанев, чиято пиеса “Деца на света” представяме на сцената на филиала на театър “Стоян Бъчваров” във Варна”, обяви тя във фейсбук.

“Махленски е да се мислиш само за гражданин на държавата си. Провинциално е да се смяташ само за гражданин на планетата - ние сме граждани на Вселената”, цитира Стефан Цанев Маринов.

“Деца на света” е написана през 2011 г., премиерата ѝ е през 2013 г. в Младежкия театър с участието на прекрасната актриса Доротея Тончева, която е и съпруга на Цанев. Версията ѝ сега е специално адаптирана за Ели Скорчева и Димитър Маринов.

