Юлиан Костов гледа в Ел Ей как Харисън Форд получава награда за цялостно творчество

Юлиан Костов се нареди сред най-големите киновеличия на Наградите на актьорската гилдия в Холивуд (SAG Awards) в неделя вечерта. Той беше номиниран за призовете заедно с актьорския състав на сериала “Белият лотос”, но макар да не спечели, гледа от първите редове как Харисън Форд получава статуетката за цялостно творчество. “Толкова е вдъхновяващо и зареждащо”, написа Костов в инстаграм.