ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран е способен да удари Европа, а терористичните ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22392716 www.24chasa.bg

Юлиан Костов гледа в Ел Ей как Харисън Форд получава награда за цялостно творчество

2848
Костов с приятелка си Мирела на церемонията в Лос Анджелис СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Юлиан Костов се нареди сред най-големите киновеличия на Наградите на актьорската гилдия в Холивуд (SAG Awards) в неделя вечерта. Той беше номиниран за призовете заедно с актьорския състав на сериала “Белият лотос”, но макар да не спечели, гледа от първите редове как Харисън Форд получава статуетката за цялостно творчество. “Толкова е вдъхновяващо и зареждащо”, написа Костов в инстаграм.

Костов с приятелка си Мирела на церемонията в Лос Анджелис СНИМКА: ИНСТАГРАМ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите