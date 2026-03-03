Маги Халваджиян за “Капките”: Хора, нямам покани

Само звезди и роднини влизат в малкото студио, затова продуцентът мести финала в голяма зала

Хора, нямам покани.

Така възкликна във фейсбук продуцентът на “Капките” Магърдич Халваджиян и пусна свой колаж, на който позира с десетки покани в едната си ръка, а други излизат от джоба на малка черна кожена чанта, преметната през рамото му. Допълни го с факсимилета на молби, пратени директно до него от верни зрители на обичаното шоу, чийто 14-и сезон се излъчва в момента по Нова тв. Хората му пишат:

Искам да Ви попитам как можем да намерим покани за “Като две капки вода”? Много искаме с моята приятелка да го посетим!

Сигурно Ви пишат хиляди хора с този въпрос, аз и семейството ми сме големи фенове на предаването “Като две капки вода” и много бих искал да изненадам моята съпруга, като посетим заедно лайфа на 27.04.2026 г.

Молба от зрител

За мен ще бъде удоволствие и чест да бъда част от атмосферата на предаването като зрител. Ще съм благодарна за информация относно процедурата и условията за заявяване на покани.

Горчивата истина обаче е, че е почти невъзможно да бъдат намерени покани, а билети няма, защото не се продават. Поканите за шоуто не се продават и никога не са се продавали. Те се раздават на участниците, на гостуващите звезди, които предстои да бъдат имитирани в поредния епизод, и на екипа, който може да покани близки и приятели, обясниха от предаването. Така студиото, което е сравнително малко, се напълва.

Един от многото постове до Маги Халваджиян

Затова не само сега, а вече 14 сезона няма как зрителите да гледат “Капките” на живо въпреки голямото им желание. Впрочем именно заради това преди 2 години Халваджиян решава да направи финала на шоуто в “Арена София” и пуска билети, които се разпродават за рекордно кратко време. На следващата година го местят на Националния стадион “Васил Левски”. Сега финалът на 18 май отново ще е в “Арена София”, тъй като по думите на Халваджиян логистиката за стадиона е прекалено сложна за тв предаване, което се излъчва на живо.

