ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Беласица" смени един кадър на "Литекс" с друг

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22392722 www.24chasa.bg

Маги Халваджиян за “Капките”: Хора, нямам покани

2936
Снимката, която Маги Халваджиян пусна във фейсбук.

Само звезди и роднини влизат в малкото студио, затова продуцентът мести финала в голяма зала

Хора, нямам покани.

Така възкликна във фейсбук продуцентът на “Капките” Магърдич Халваджиян и пусна свой колаж, на който позира с десетки покани в едната си ръка, а други излизат от джоба на малка черна кожена чанта, преметната през рамото му. Допълни го с факсимилета на молби, пратени директно до него от верни зрители на обичаното шоу, чийто 14-и сезон се излъчва в момента по Нова тв. Хората му пишат:

Искам да Ви попитам как можем да намерим покани за “Като две капки вода”? Много искаме с моята приятелка да го посетим!

Сигурно Ви пишат хиляди хора с този въпрос, аз и семейството ми сме големи фенове на предаването “Като две капки вода” и много бих искал да изненадам моята съпруга, като посетим заедно лайфа на 27.04.2026 г.

Молба от зрител
Молба от зрител

За мен ще бъде удоволствие и чест да бъда част от атмосферата на предаването като зрител. Ще съм благодарна за информация относно процедурата и условията за заявяване на покани.

Горчивата истина обаче е, че е почти невъзможно да бъдат намерени покани, а билети няма, защото не се продават. Поканите за шоуто не се продават и никога не са се продавали. Те се раздават на участниците, на гостуващите звезди, които предстои да бъдат имитирани в поредния епизод, и на екипа, който може да покани близки и приятели, обясниха от предаването. Така студиото, което е сравнително малко, се напълва.

Един от многото постове до Маги Халваджиян
Един от многото постове до Маги Халваджиян

Затова не само сега, а вече 14 сезона няма как зрителите да гледат “Капките” на живо въпреки голямото им желание. Впрочем именно заради това преди 2 години Халваджиян решава да направи финала на шоуто в “Арена София” и пуска билети, които се разпродават за рекордно кратко време. На следващата година го местят на Националния стадион “Васил Левски”. Сега финалът на 18 май отново ще е в “Арена София”, тъй като по думите на Халваджиян логистиката за стадиона е прекалено сложна за тв предаване, което се излъчва на живо.

Снимката, която Маги Халваджиян пусна във фейсбук.
Молба от зрител
Един от многото постове до Маги Халваджиян

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите