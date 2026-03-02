За 8 март билетите за "Медея" и още 14 спектакъла на Народния театър за силни жени - с 15% намаление

За 8 март Народният театър организира кампанията "В главната роля: Жената". В нейните рамки от четвъртък, 5 март, до неделя, 8 март, билетите за 15 спектакъла със силно женско присъствие ще бъдат на преференциални цени. Публиката може да гледа с 15-процентно намаление "Медея", "Частици Жена", "Хеда Габлер", "Театър", "Бележките под линия", "Две", "О, ти, която и да си", "Русалка", "Пътят към Афродита", "Жената конбини", "Цветът на дълбоките води", "Неведение", "Последният час на Мерилин Монро", "Куклен дом – втора част" и "Едни момичета". Намалението важи за представленията до края на май и не е обвързано с ограничение в броя на билетите.