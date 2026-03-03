"Рицарят на седемте кралства" – по-добър от края на "Игра на тронове" и от началото на "Домът на дракона"

Какво ще се разказва в следващите сезони и защо трябва да прочетете книгата, докато ги чакате

HBO пусна шестия и последен епизод от първия сезон на "Рицарят на седемте кралства", spin-off (странична сюжетна линия) на "Игра на тронове", който е забележимо по-малко епичен от другите проекти в поредицата, но все пак се превърна в огромен хит сред зрителите.

Сериалът е базиран на поредицата "Приказките на Дънк и Ег" на Джордж Р. Р. Мартин, а създателят му Айра Паркър в момента адаптира оригиналния материал възможно най-вярно. Сериалът вече е подновен за втори сезон и почти сигурно ще има и трети.

"Рицарят на седемте кралства" започна сравнително спокойно, но след като достигна своя пик, се превърна в огромен хит. Кулминационният пети епизод в един момент имаше толкова висок рейтинг в специализирания филмов сайт ImDB, че почти измести "Озимандия" (Ozymandias) - последния епизод на "В обувките на сатаната" (Breaking Bad). През последните 13 години той неизменно оглавяваше списъка с най-добрите телевизионни епизоди на всички времена според онлайн потребителите.

Феновете на Breaking Bad се опитаха да смачкат рейтингите на петия епизод, докато тези на "Рицарят" им го връщаха с ниски оценки на Ozymandias. В резултат на тази безсмислена битка последният епизод на "Два метра под земята ООД" (Six Feet Under) оглави класациите. Рицарят обаче е безспорен успех и със сигурност ще се появи в рецензиите на най-добрите сериали на 2026 г.

Джордж Р. Р. Мартин, упорит поддръжник на достоверните адаптации, би трябвало да е доволен: колкото и твърда да е позицията му относно режисьорската свобода, филмовите адаптации на собствените му книги неизменно я подсилват. Изглежда, че единственият начин да се адаптира правилно прозата на Мартин е да се филмира така, както е написана. В края на краищата неслучайно авторът е прекарал години в писане за телевизия.

Широко признато е, че "Игра на тронове" се влоши, откакто изпревари все още незавършената поредица от книги "Песен за огън и лед". На "Домът на дракона" му липсваше сюжетният материал от краткия оригинален текст на новелата "Принцесата и кралицата", а вторият сезон се превърна в нещо неразбираемо. Малко преди премиерата на третия сезон Мартин изоставя проекта напълно след скандал със създателя на филмовото съдържание Райън Кондал.

Но "Рицарят на седемте кралства", почти буквална адаптация на "Рицарят на живия плет", първата част от поредицата "Приказки за Дънк и Ег", най-накрая върна изгубеното чувство, с което феновете някога са гледали ранните сезони на "Игра на тронове".

Въпреки това все още има някои разлики между прозата на Мартин и поредицата на Айра Паркър. Може би най-важната е изобразяването на семейство Таргариен: докато управляващата династия в "Домът на дракона" е малко по-симпатична, отколкото в книгата, в "Рицарят" е обратното.

Първо, кралското семейство е катастрофално непопулярно (не е така в оригиналния текст). Второ - и самите принцове признават това - средата там е такава, че децата израстват като чудовища и ако някой успее да се превърне в достоен човек, това не е благодарение на възпитанието си, а по-скоро въпреки него. Това вече присъства в оригиналния изходен материал, но сериалът го подчертава.

И накрая, първият сезон има малко по-различен край от оригинала. Проницателният принц Мекар се съгласява да позволи на сина си Ег да служи като оръженосец на обикновен странстващ рицар, като по този начин избягва съдбата на по-големите си братя, които са разглезени и глупави. В сериала Ег сам взема това решение против волята на баща си, за което научаваме в остроумна сцена след финалните надписи.

"Рицарят" е подновен само за втори сезон засега, въпреки че създателите му се целят в цели дванайсет. Има само три оригинални повести, макар че Мартин обеща още, но след това се фокусира върху други книги, така че можем да очакваме поне три пълни сезона. И тъй като Паркър възнамерява да остане верен на оригиналния материал, вече е горе-долу ясно какви ще бъдат те.

Останалите две новели за Дънк и Ег - "Заклетият меч" и "Тайнственият рицар", които ще послужат съответно за основа на втория и третия сезон, постоянно препращат читателите към бунта на династията "Черен огън" (Blackfire). Това е основополагащото събитие за цялата поредица, точно каквото беше бунтът на Робърт Баратеон за "Песен за огън и лед".

Първите рицари от т. нар. Златна дружина са били лордове и рицари, избягали от Седемте кралства след поражението на Черните огньове - отцепил се клон на династията Таргариен, който някога е имал законни претенции към Железния трон.

Нещо повече, този конфликт е може би толкова сложен, колкото борбата на Баратеон с Лудия крал или враждата, която "Домът на дракона" изследва. И двете страни са прави за себе си и с малко повече късмет за Деймън години по-късно неговите поддръжници биха били наречени не бунтовници, а кралски хора.

"Рицарят на живия плет" е по същество история за това какво означава да си справедлив и добър човек, когато светът по същество не е нито добър, нито справедлив. Продълженията са по-сложни: светът е същият, но е и невероятно поляризиран - всеки се бори или за Таргариените, или за Черните огньове, и почти всеки е убеден в собствената си абсолютна правота. Дънк и Ег са много млади; първият е преживял войната като тийнейджър, вторият изобщо не я помни.

Следователно те могат да си позволят това, което другите не могат - да изслушват хората от двете страни и да се опитват, ако не да оправдаят, то поне да ги разберат всички.

Споменът за бунта не само остава, но и става все по-резонансен от събитията от втората и особено третата новела. Това се дължи предимно на впечатляващата кариера на човека, който изигра решаваща роля в потушаването му. Зрителите вече са запознати с този герой: той е не друг, а Триоката врана, загадъчният ментор на Бран Старк, един от главните герои в "Игра на тронове" (дългогодишно предположение на феновете беше потвърдено в "Домът на дракона", в сцена, където Деймън Таргариен вижда бъдещето).

Преди да бъде затворен отвъд Стената, името му е било Бриндън Ривърс. Той е бил незаконно дете на Егон IV, подобно на Деймън Блекфиър, но се е сражавал на страната на Деймън Таргариен. С течение на времето лорд Бриндън става Ръката на краля, фактическият лидер на кралството, въпреки че репутацията му на тази позиция далеч не е била безупречна. Ръката изпълвала земята с шпиони, карала поданиците си да треперят от страх и жестоко наказвала дисидентите. Той е бил известен и като магьосник и както вече знаем от "Игра на тронове", в това е имало известна доза истина.

Вероятно обаче ще видим Бриндън Ривърс едва в третия сезон на "Рицарят", който обещава да бъде по-амбициозен от първия. Що се отнася до втория, той почти сигурно ще бъде също толкова интимен. В повестта "Заклетият рицар" Дънк и Ег постъпват на служба при дребен земевладелец, последният представител на някога славно семейство. Когато дойде време да се бият за своя господар, героите осъзнават, че определянето кой е прав и кой е крив този път ще бъде много по-трудно.

Противно на установената практика на франчайза да си взема няколко години почивка между сезоните, създателят на "Рицарят" Айра Паркър обещава да пуска нови епизоди ежегодно. Има смисъл, защото ако изчакате, Декстър (Сол Ансел), който играе Ег, той ще има време да порасне. Така че чакането няма да е дълго. Но за най-нетърпеливите зрители има очевидна препоръка - прочетете останалите две повести.

"Приказката за Дънк и Ег" не е толкова бягство от реалността, колкото може да изглежда на пръв поглед. Най-важното там не е атмосферата на меча и магията, пророчествата или дуелите (нека бъдем честни, Дънк е средностатистически боец), а бремето на миналото, тежащо над страната, и моралните въпроси, с които героите трябва да се справят.