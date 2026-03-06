BG зрителят вече не харесва “Ергенът”

"Като две капки вода" запазва лидерската си позиция, романтичното риалити губи битката за рейтинг, а The Floor e изненадата в ефира

Нещо старо, нещо ново и нещо назаем. Такова е положението в пролетния телевизионен ефир. Праймтаймът предлага на зрителите любимите им предавания, но и тества апетита им със световен хитов формат и с няколко нови предложения в менюто. Българската публика е по-консервативна към непознатите заглавия с дебютни сезони на малкия екран и обича доказаните през годините "рецепти" за забавление. Но този път има и изключения, които объркват картинката за продуцентите и само изострят сложната дилема "да рискуваш или да не рискуваш" с експерименти, които да изпробват масовия вкус.

Класацията според рейтинга от върха към ниското към момента е в следния ред: 1. "Като две капки вода", 2. Hell's Kitchen, 3. The Floor, 4. "Кошмари в кухнята", 5. "Шеф под прикритие", 6. "Бригада Нов дом", 7. "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive", 8. "Моята кухня е номер едно" и 9. "Ергенът".

Най-предпочитани са форматите с много сезони за сметка на пресните заглавия, но в същото време "Ергенът", макар и с пети сезон, не се радва на симпатиите на зрителите, а новата тв игра The Floor е сензацията тази година, като с дебюта си в българския ефир прави изненадващо висок резултат.

Но да разгледаме конкретните сметки според пийпълметричните данни на GARB.

Винаги идва момент на пренасищане, но според числата такъв не се очаква скоро за "Като две капки вода", което отбеляза най-силния си личен старт с настоящия 14-и сезон и също така поставя рекорд за най-гледан старт сред всички развлекателни предавания на NOVA за последните 15 години. Първият епизод от 16 февруари има аудиторен дял от 51.54% сред зрителите в активна възраст (18-59 г.). А на следващата седмица "Капките" се надскачат сами и правят 53.31% (на 23 февруари).

"Като две капки вода"

Култовото шоу много дълго време е най-сигурният и печеливш залог за NOVA, като конкуренцията отдавна се отказа да "погубва" свои формати в обречена борба с него. Но може би и това е грешен ход, защото абдикирайки напълно в съответния ден и часови диапазон, чакайки зрителите някога сами да се отегчат от имитациите на звездите, няма как да се "открадне" порядъчен процент от публиката и се стига до много ниски резултати. Например - едва 10.16% и 8.44% за филми за Джеймс Бонд в дните срещу първия и втория епизод на "Капките".

Подобно на тях - с по-висок рейтинг от собствения си старт миналата година, тръгва и осмият сезон на кулинарното предаване Hell's Kitchen по NOVA. На 17 февруари жегата в кухнята на шеф Виктор Ангелов отчита 34.09% и оставя в сянката си премиерата на петия сезон на "Ергенът" по bTV, преборващ се за 22.18%.

Hell's Kitchen

Може да се каже, че почти традиционно вече Hell's Kitchen е победителят от директните сблъсъци с този свой пряк конкурент през последните години. Тв адът засилва преднината си на следващия ден с 36.95% срещу 20.56% за любовните трепети на тримата актуални ергени и я запазва на по-следващия ден с 32.31% срещу 22.73%.

Романтичното риалити е в парадоксална ситуация, защото макар да е най-обсъждано в социалните мрежи и да създава впечатление за най-гледаното шоу, губи всяка своя битка в ефира. На 20 февруари поредният му епизод се изправя срещу премиерата на седми сезон на "Кошмари в кухнята", като шеф Иван Манчев разгромява с 31.53%, а "Ергенът" записва сметка от 18.15%.

"Кошмари в кухнята"

Веднага след това по NOVA тръгва и първият епизод от голямото завръщане на "Шеф под прикритие", в който вместо познатата дегизировка, лидерите на големи компании вече използват доверени пратеници - "аватари". Стартът му има 27.48% дял.

"Шеф под прикритие"

А срещу "Кошмари в кухнята" на 27 февруари излиза "въоръжен" с нужните инструменти новият осми сезон на най-обичаното социално предаване "Бригада Нов дом". Водещата Мария Силвестър и нейната бригада, водена от Калин Евтимов, отчитат като за начало 27.04% срещу 29.23% за шеф Иван Манчев в същия ден - много близък и добър резултат и за двете предавания.

“Бригада Нов дом”

Непреодолими трудности с конкуренцията от всякакъв тип обаче среща "Ергенът" - заложен в пет дни от премиерната си седмица, като търпи поражение и от дебюта на The Floor по NOVA. Играта, превърнала се в глобална сензация с доказан успех в над 20 държави, е дръзкият и рискован, но успешен тв ход този сезон.

Юлиан Костов

Водещият Юлиан Костов, един от най-успешните ни актьори в международен план, среща 100 колоритни участници, които ще премерват знания за награда от 30 000 евро. Нашенската версия е реализирана в оригиналното студио на предаването в Нидерландия - в един от най-големите и модерни снимачни комплекси в цяла Европа. Куизшоу по принцип не обещава велики числа, но двата премиерни епизода на The Floor имат 30.32% срещу "Ергенът" (19.73%) на 21 февруари и 35.26% срещу касовия кинохит "Барби" (9.30%) на следващия ден.

Претендентите за победа в The Floor се изправят един срещу друг в зрелищни дуели по различни теми върху гигантски интерактивен LED под, разделен на 100 полета.

Това не е инцидентен резултат, защото и на 1 март тв играта се представя отлично с 31.77%, като прави много трудна ситуацията за новия формат "Моята кухня е номер едно" по bTV, отчитащ в същото време 18.80%.

Шеф Владимир Тодоров, шеф Любомир Тодоров, шеф Павел Павлов и шеф Любен Койчев са четиримата съдии, които ще решат кой да спечели голямата награда от 75 000 евро в това кулинарно състезание. Сред претендентите има както популярни личности, така и обикновени хора, с различни взаимоотношения помежду си - майка и дъщеря, съпрузи, приятели, бизнес и романтични партньори.

"Моята кухня е номер едно"

Стартът на първия сезон на 28 февруари премери силите си с първия епизод на първото риалити за имоти в България - "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive" по NOVА, което излезе победител с 24.05% и остави 20.83% за "Моята кухня е номер едно".

В "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive" две агенции и две семейства ще формират отбори, за да влязат в истински сблъсък, където цените, сделките и имотите ще са напълно реални. Единствената им цел ще бъде да излязат на печалба.

"Борба до ключ: Home2U срещу INclusive"

В крайна сметка "Борба до ключ: Home2U срещу INclusive" и "Моята кухня е номер едно" стартират последни в ефира, което прави доказването им пред зрителите още по-трудно, но резултатите им не са лоши. Все пак рейтингът на премиерата на риалитито за имоти е по-висок от старта на "Ергенът".

От сравняването на числата се вижда, че най-ниският отчетен рейтинг е този на любовното шоу в деня, в който е разбито от "Кошмари в кухнята" и отчита само 18.15%. Като така пада, макар и с много малко, дори под най-лошото представяне на "Моята кухня е номер едно" с 18.80% заради The Floor.

Изглежда, че "Ергенът" за момента се утвърждава като провала на пролетния ефир, защото, макар и заложен като фаворит, се задъхва дори след новите играчи. Явно със своите сезони досега само е успял да отблъсне зрителя. Понякога моментът с пренасищането идва по-рано.