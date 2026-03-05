Смъртта на партийните телевизии

СЕМ заличава регистрациите на неработещите тв канали на "Атака" и БСП

7/8 ТВ на Слави Трифонов се е гледала по кабел и сателит от около 400 души на ден през втората половина на 2025 г.

Някога от екрана й се лееха ежедневни предупреждения, че влизането на България в ЕС ще докара в страната хиляди чужденци, които ще изкупят плодородната земя и ще изгонят българите от нея. Сипеха се и люти закани срещу общия пазар и НАТО, задето обричали България на "колониално робство". Днес от същата медия са останали само дългове, за които е съмнително, че ще бъдат платени.

След като преди около година телевизията на партия "Атака" спря излъчване, до дни "Алфа" ще изчезне и от регистъра на тв каналите, които са работили у нас. Съветът за електронни медии е стартирал процедура по заличаването от списъка с родните кабелни и сателитни програми, личи от стенограмата на заседание на медийния регулатор. С пълно единодушие СЕМ открива производство срещу "Фондация Алфа 2018", която е юридическият собственик на медията. Лице за контакт на фондацията е Стоян Недков, а седалището е на адреса на "Атака" в сградата на Столичната библиотека на пл. "Славейков".

По закон СЕМ трябва да уведоми собственика на медията и да му даде 7-дневен срок за връщане на становище. Ако в срок от 30 дни телевизията не тръгне отново, регистрацията на името на "Фондация Алфа 2018" ще бъде заличена окончателно.

Източник от СЕМ поясни за "24 часа – 168 истории", че от името на "Атака" никой не е приел уведомлението и че предстои то да бъде качено на сайта на регулатора. Тогава започва да тече срокът преди закриването на "Алфа" от правния мир. Неплатените такси от "Фондация Алфа 2018" са на стойност около 25 000 евро и те ще продължат да бъдат дължими и след края на регистрацията, допълват от СЕМ.

Същата съдба очаква и телевизията на БСП - "Българска свободна телевизия", която не функционира от 2023 г. От СЕМ съобщават, че през февруари човек от "Позитано" 20 е приел уведомлението и че срокът за БСТВ вече тече. "24 часа – 168 истории" попита в централата на партията дали спирането ще бъде предотвратено, но до редакционното приключване на броя отговор не бе получен. Според запознати в момента всички усилия на БСП са насочени към изборите и БСТВ не е приоритет.

Детайлите в историите на "Алфа" и на БСТВ са различни, но общата картина около партийните телевизии показа, че когато една медия се появява като прищявка на партия, а не на пазарни принципи, животът е лимитиран. Показва също, че нужда от подобни комуникационни канали имат повече лидерите, отколкото избирателите. А също и че интересът на зрителите към партийните телевизии е правопропорционален на доверието към лицата, които се изявяват в тях.

Преди да създаде собствена телевизия, известно време лидерът на "Атака" Волен Сидеров работи в чужда. От 2003 до 2009 г. той води предаването "Атака" по СКАТ, която е собственост на друг бивш политик - Валери Симеонов. През 2005 г. името на токшоуто даде заглавието на едноименната формация. На парламентарните избори същата година коалицията около "Атака" стана четвърта политическа сила, а на следващия президентски вот Сидеров стигна до балотаж срещу Георги Първанов. Впоследствие отношенията между Сидеров и Симеонов се развалиха, СКАТ заключи ефира си за "Атака", а Сидеров и сподвижниците му започнаха да причакват репортери и да им крещят: "Извини се, бе!".

През 2011 г. "Алфа" стана първата телевизия, която официално е собственост на партия. След старта медията бързо тръгна по петите на председателя си и започна да показва ту как той напада сградата на БНТ с ултиматуми новините на турски език да бъдат спрени, ту как смущава петъчните молитви на мюсюлманите пред джамията "Баня баши". През 2013 г. обаче Сидеров превъртя политическата игра, като се превърна в "златния пръст", осигурил мнозинство на кабинета на БСП и ДПС. На следващите избори формацията му вече бе най-малката в Народното събрание, а на по-следващите тя едва успя да влезе в коалиция с недолюбвания Валери Симеонов и с ВМРО.

С изтъняване на електоралната подкрепа и на партийната субсидия дойдоха и проблемите за "Алфа". Няколко пъти телевизията спира и тръгва, през 2019 г. се пререгистрира под шапката на "Фондация Алфа 2018", а през есента на 2024 г. окончателно спря. През този период се запомни главно играта на котка и мишка между Сидеров и СЕМ по отношение на плащането на таксите за излъчване.

Животът на телевизията на БСП бе по-кратък и по-незабележим. БСТВ се роди като любимата рожба на бившия председател на партията Корнелия Нинова. След като оглави столетницата през 2016 г., тя заяви, че България има нужда от нова лява медия, тъй като действащите не били свободни и не показвали истината. 2 г. по-късно Нинова лично внесе документите за регистрация в СЕМ. В началото на 2019 г. БСТВ заработи като политематична програма под ръководството на ветерана Любомир Коларов - със сутрешен и следобеден блок, с вечерни коментарни студиа, с централни и кратки емисии и т.н.

БСТВ се роди като любимата рожба на Корнелия Нинова.

Още тогава се появиха мнения, включително на съпартийци на Нинова, че издръжката на скъп новинарски тв канал не е по финансовите възможности на БСП, че нишите в телевизионното поле са заети и че е по-добре столетницата да се опита да развие партийния си орган "Дума", вместо да харчи за телевизия, която няма да се гледа. В допълнение през 2021 г. Нинова изостави образа си на опозиционер и стана министър на икономиката в правителството на Кирил Петков. Дойде май 2023 г., когато от "Позитано" 20 съобщиха, че БСТВ "временно" спира. Обяснението бе, че предстои медията да премести техниката и студиата си от частни офиси в централата на БСП и че това ще се случи за 2 месеца. В същото време обаче се чу, че телевизията е в лошо финансово състояние със задължения към НАП и ЧЕЗ и че е по-вероятно БСТВ изобщо да не тръгне отново. От "Позитано" 20 нарекоха тези съобщения "фалшива новина", но впоследствие те се оказаха право в десетката.

Към момента като партийна телевизия се изявява 7/8 ТВ, създадена от Слави Трифонов и от екипа му след напускането им на bTV. Програмата се появи през есента на 2019 г., като гвоздеят в нея трябваше да е "Вечерното шоу на Слави Трифонов", водещ на което в началото бе самият Трифонов. Предаването се очерта като естествен наследник на "Шоуто на Слави" по bTV с присъствието на "Ку-ку бенд", със скечовете на актьорите и т.н. През 2020 г. обаче Дългия се оттегли от екрана, като това съвпадна със създаването на партията му ИТН. След влизането на Трифонов в политиката лице на шоуто стана първо Иво Сиромахов, а след него - сценаристът Филип Станев.

След като напусна bTV, Слави Трифонов създаде 7/8 ТВ.

По-малко от година след старта на 7/8 ТВ Трифонов обяви, че тя ще е кодирана и че желаещите могат да я гледат срещу 78 ст. на месец. Това се промени в началото на 2026 г., когато депутатът Тошко Йорданов съобщи, че каналът ще е безплатен през периода на предизборната кампания. Сценаристът не пропусна да призове зрителите да гледат политическите рубрики в програмата, "за да знаете какво става в държавата". 7/8 ТВ излъчва на живо и парламентарните заседания, където групата на ИТН е сред най-активните.

Пийпълметрията обаче показва, че аудиторията на телевизията на Слави Трифонов намалява от година на година, което вероятно е причината за някои кардинални решения на екипа. От началото на 2026 г. 7/8 ТВ не е част от мониторинга на пийпълметрията ГАРБ, съобщи за "24 часа – 168 истории" Елица Павлович от специализираната агенция за изследване на тв пазара "Редлинк". В резултат за 7/8 ТВ вече не се отчитат зрителските рейтинги или излъчените реклами, а тя влиза в графата "Други". Според Павлович вероятната причина за отказа на шефовете на медията да плащат за рейтингите е, че разходите за измерване надвишават приходите на 7/8 ТВ.

"Дори преди тази промяна телевизията е сред най-малките играчи на пазара, с намаляващи рейтинги и много слаба рекламна активност – коментира Павлович. – Вижда се отчетливо и системно намаление в средните рейтинги от началото на 2024 г. до края на миналата година. Ако през януари 2024 г. 7/8 ТВ има средно 0.07 рейтинг (тоест към 3000 човека, или под 1% от хората на възраст между 18 и 64 години гледат телевизията), то постепенно този процент слиза до 0.01 (под 400 души) и се задържа толкова от август 2025 г. нататък".

Актуалните данни се различават сериозно в сравнение с предишното фокусирано наблюдение на телевизията, извършено от "Редлинк" през 2021 г., когато тя все още е клиент на ГАРБ. То отчита, че по това време програмата се следи дневно от над 21 000 души и че "Вечерното шоу на Слави Трифонов" привлича още повече хора – над 35 000.

"7/8 ТВ е проект на Слави Трифонов и в нея ролята му е водеща, което веднага личи по средния рейтинг на предаванията... Аудиторията на телевизията, изглежда, са преимуществено по-възрастни хора, живеещи в малки населени места, с малък превес на жените", пише в изводите на мониторинга. Очевидно огромната част от тези хора вече не са зрители на 7/8 ТВ.

Намаляващата аудитория вероятно води до спад в реалните приходи на телевизията, продължават от "Редлинк". "Генерираният приход от реклама на база брутни инвестиции (преди отстъпки и бонуси, които обичайно са високи двуцифрени проценти) е 8,5 млн. лв. през 2024 г. и малко над 10 млн. през 2025 г. – се казва в проучването. - Прави впечатление, че рекламодателите в 7/8 ТВ са само около 20 малки фирми. На практика липсват всички големи компании, които рекламират в националните телевизии."