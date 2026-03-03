Кънтри певицата Меган Морони оглави класацията Billboard 200 с албума Cloud 9

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кънтри изпълнителката Меган Морони зае първото място в класацията Billboard 200, след като албумът ѝ Cloud 9 дебютира директно на върха в началото на март, съобщи сайтът на изданието.

Третият студиен проект на певицата и автор на песни отбелязва важен етап в кариерата ѝ и се нарежда сред най-силните постижения за жена кънтри изпълнител в класацията през последните години.

Предишният №1 – Debí Tirar Más Fotos на Бед Бъни, отстъпва до втора позиция, докато Хилъри Дъф прави дългоочаквано завръщане с luck... or something, който дебютира под №3. Това е първият ѝ студиен албум от повече от десетилетие и шестото ѝ влизане в топ 10 на Billboard 200. Рапърът Baby Keem също отбелязва най-доброто си класиране досега, след като неговият хит Ca$ino стартира на четвърто място.

В останалата част от челната петица I'm the Problem на Morgan Wallen се понижава с една позиция до №5, следван от Octane на Дон Толивър на №6.

The Art of Loving на Оливия Дийн заема седмото място, докато бившият лидер The Fall-Off на Джей Кол се нарежда осми. The Life of a Showgirl на Тейлър Суифт запазва деветата позиция и остава сред най-слушаните албуми за седмицата, пише БТА.

Топ 10 се допълва от Mumford & Sons, които дебютират под №10 с Prizefighter — шестият албум на групата, достигнал челната десетка на Billboard 200.

Актуалната класация отразява силно присъствие както на нови заглавия, така и на утвърдени издания, демонстрирайки разнообразието и устойчивия успех на кънтри, поп, хип-хоп и алтернативната сцена.