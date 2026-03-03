Ела Лангли оглави отново класацията на Billboard за сингли с Choosin’ Texas

Ела Лангли се завръща на първото място в класацията Billboard Hot 100 със сингъла Choosin' Texas, който отново оглавява подреждането и записва втора непоредна седмица на върха, съобщава сайтът на изданието.

Песента, предшестваща предстоящия ѝ албум Dandelion, който излиза на 10 април, бележи силен момент за кънтри музиката, тъй като едновременно с това колежката й Меган Морони води албумната класация Billboard 200. Така двете изпълнителки стават първите жени кънтри артисти, които едновременно оглавяват основните сингъл и албум класации на Billboard.

Оливия Дийн се изкачва до второто място с Man I Need, изравнявайки най-доброто си постижение досега. На трето място в класацията Billboard Hot 100 тази седмица се намира песента Die With a Smile на Лейди Гага и Бруно Марс.

Opalite на Тейлър Суифт се понижава до №4 седмица след като беше доста време начело. Бруно Марс също бележи възход, като I Just Might се изкачва до петата позиция след по-ранния си престой на върха в началото на годината. Сред останалите размествания HUNTR/X напредва до №6 с Golden, а The Fate of Ophelia на Суифт достига седмото място.

Бед Бъни пада до №8 с DtMF, докато sombr влиза отновмо в топ 10 с Back to Friends на девета позиция. Челната десетка се допълва от Келани, чийто сингъл Folded се изкачва до №10, оформяйки седмица, белязана от стабилни завръщания и силна конкуренция между поп, кънтри, латино и алтернативни хитове.