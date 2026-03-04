Документални филми за Оруел и Копола сред лентите на "София Филм Фест на брега" в Бургас

24-то издание на фестивала ще е с вход свободен от 19 до 27 март

Шест документални филма ще бъдат показани премиерно на 24-тия "София Филм Фест на брега" в седмицата от 19 до 27 март в Бургас. Сред тях са "Мегадок", "Магията на гората" и „Оруел: 2+2 = 5".

Автор на невероятно любопитния и всепоглъщащ кинодокумент "Мегадок", посветен на създаването на един от най-мащабните и скъпи проекти на режисьора Франсис Форд Копола „Мегалополис", е двукратно номинираният за "Оскар" сценарист и режисьор Майк Фигис („Да напуснеш Лас Вегас").

Той получава пълен достъп до снимачната площадка на Копола и увековечава творческия процес на легендарния създател на „Кръстникът" и „Апокалипсис сега". Световната премиера на "Мегадок" беше на фестивала във Венеция.

Най-новата филмова творба на режисьора, оператора и фотографа Венсан Мюние е „Магията на гората". В опит да предаде своите знания на сина си, събрани през годините от неговия баща и внимателно наблюдение на дивата природа, във филма се преплитат перспективите на три поколения в едно споделено очарование.

Филмът потапя зрителите в съзерцание на природата и неусетно поставя човека на мястото му – като един обикновен актьор във великия универсален механизъм, в който всяко малко живо същество има своята роля. В началото на хилядолетието Мюние е първият фотограф, трикратен носител на наградата „Ерик Хоскинг" – престижно признание за уменията му от Музея за естествена история, Лондон.

Хаитянският режисьор Раул Пек, автор на „Оруел: 2+2 = 5", има впечатляваща филмография, в която преобладават творби с политическа тематика с фокус върху различни социално-исторически теми, засягащи борбата за независимост и равноправие на емблематични личности от различни раси и континенти.

Филмът му „I'm Not Your Negro", посветен на бореца за граждански права Джеймс Болдуин, печели наградата на публиката за документален филм в Торонто, два приза на Берлинале, наградите "БАФТА" и "Сезар" за документален филм и е номиниран за "Оскар".

Най-новата му творба е посветена на творчеството на Джордж Оруел и най-вече на епохалния му роман „1984", като се поставя специален акцент върху изводите за политическата реалност, все още печално актуални и в наши дни с възхода на авторитаризма в различни райони на света.

"София Филм Фест на брега" ще се проведе от 19 до 27 март в Културния дом на нефтохимика в Бургас. Тазгодишното издание на фестивала ще бъде с вход свободен.

"София Филм Фест на брега" се организира с подкрепата на Община Бургас и се реализира съвместно от Арт Фест и Фондация „ЕКОгАРТ" – независима организация в обществена полза, която развива културни инициативи в Бургас и региона. "24 часа" е сред медийните партньори на фестивала.