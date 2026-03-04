Истините, които е неудобно да бъдат написани в учебниците - в "Любимите ми медицински афоризми" от проф. Сотир Марчев

Трудните неща трябва да се предвиждат, докато са още лесни. Големите дела трябва да се вършат, докато са още малки. Болестта трябва да се лекува, преди да се е появила.

Лао Дзъ

В "Любимите ми медицински афоризми" проф. Сотир Марчев (с логото на Книгоиздателска къща "Труд") публикува някои от най-значимите медицински афоризми, писани от древността до днес. Така книгата е събрала мъдростта и опита на хилядолетия.

Хипократ е писал афоризми, защото е смятал, че това е най-прекият начин за предаване на медицинско знание. Афоризмите често казват истините, които е неудобно да бъдат написани в медицинските учебници. Те ни показват, че поуките, които сме извлекли сами, вече са били известни преди нас. Светът не започва от нас!

Тези афоризми са и профилактика срещу професионалното прегаряне. Книгата помага и при търсене на афоризъм за интервю, лекция, статия или за социалните мрежи.

"От 90-те години на миналия век събирам и превеждам на български добри медицински афоризми. За да направиш добър превод, трябва да си изпитвал чувствата на авторите, които са ги накарали да изрекат тези сентенции. Затова за много от афоризмите съм си позволил собствен превод. Моите познания в английския, руския, немския и латинския са минимални спрямо тези на професионалните преводачи, автоматизираните компютърни преводи и изкуствения интелект. Но медицински афоризми могат да бъдат адекватно преведени само от човек, който е изпитвал описаните в тях чувства. Афоризмите често целенасочено са създадени двусмислени, защото двусмислените твърдения винаги означават само едно! Изкуственият интелект, който не изпитва чувства, не усеща верния смисъл и се проваля в превода", споделя проф. Марчев.

За автора:

Проф. д-р Сотир Марчев, дмн е Началник на Клиника по кардиология към Медицински институт на МВР. Почетен член (FESC) на Европейското кардиологично дружество. Придобити специалности по вътрешни болести, кардиология и здравен мениджмънт. Притежава европейски и български сертификати за експертно ниво по ехокардиография, електрокардиостимулация и инвазивна кардиология. Защитена кандидатска дисертация в областта на тъканната доплер ехокардиография и докторска дисертация върху стрес индуцираната кардиомиопатия.

Сред последно издадените му книги са: "Бъдете здрави! Как", "Любимите ми медицински вицове" и "Как се разчита електрокардиограма".

"Любимите ми медицински афоризми"

Проф. Сотир Марчев

Стр. 210

Цена: 9.90 евро