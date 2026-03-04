Как звучи природата, учи Зайчето Питър

Зайчето Питър не знае умора независимо какъв сезон е навън. „Разходка из природата" (нов тираж с логото на Книгоиздателска къща „Труд") е не само луксозна картинна книга от излизащата на български поредица, която е с познавателен елемент, но е и първата с включени аудио бутони. Сега вече всяко дете може да поеме на една интерактивна „Разходка сред природата" заедно с Питър и компания, да научи по нещичко за дивата природа от вещия по темата Джереми Рибаря.

Чудните илюстрации и ознучаването на книгата ще помогнат да се пренесете в китната английска провинция. Зайчето Питър и неговото семейство обичат природата! Присъединете се към тях в един прекрасен слънчев ден, от зори до здрач, и открийте заедно завладяващи факти за живота на открито – от различните видове насекоми и дървета до важността на опрашването и зимуването на някои животни. Натиснете символа за звук на всяка страница от това интерактивно приключение, за да оживите звуците и чудесата на природата.

„Разходка сред природата" е прекрасна демонстрация за това как любими приказни герои могат да влязат в нова роля и да послужат успешно за образователни цели, при това по естествен, ненатрапчив начин.

Самата Биатрикс Потър е била виден естествоизпитател и своеобразен пионер на екоактивизма. Ето защо наистина приляга на Зайчето Питър и други бележити персонажи, завещани ни от нея, да запознаят децата с красотата, но и сложността и деликатния баланс, с които се характеризира екосистемата. Джереми Рибаря е сладкодумен учител и уроците му са разбираеми и лесни за възприемане и запаметяване, още повече пък съпроводени от десет различни звуци, които да огласят детската стая в ключов момент от прочита на книгата.

Под съпровода на омайни птичи песни, веселото жужене на пчелите и концертът на щурчетата, „Зайчето Питър. Разходка из природата" е същинско удоволствие за деца и родители.

„Разходка из природата"

Стр. 32

Цена 15 евро/29.34 лв.