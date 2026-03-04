Наско от БГ радио: „Оглупяхме от социалните мрежи“

„Оглупяхме от социалните мрежи.“ Така водещият на БГ радио Атанас Стоянов коментира влиянието на дигиталните платформи върху обществото в подкаста „24 часа от живота“ с водещ Анатолий Попов. Според него социалните мрежи са променили начина, по който хората изразяват мнение - често без да познават темата, за която говорят.

„Вече може да се разбере какъв е характерът на човек по социалните мрежи. Не е необходимо, когато нещо не ти харесва, веднага да даваш знак, че не го харесваш. Много пъти се оказва, че ти не познаваш това, за което говориш“, казва той. Радиоводещият признава, че през годините много хора са го разочаровали именно чрез поведението си онлайн. Затова смята, че е необходима повече сдържаност в публичните коментари.

„Ако не разбирате нещо, не го коментирайте“, добавя той. В разговора си с Анатолий Наско говори още за 25-годишната история на БГ радио, за ролята на радиото в ерата на стрийминга и за това защо според него радиото няма да изчезне. „Радиото е фон на живота. Можеш да се събудиш с него и да заспиш с него“, казва той.

В подкаста Наско разказва и за началото си в радиото, за срещата си с Ана Мария Тонкова, която първа забелязва гласа му, както и за мисията на БГ радио да съхранява и развива българската музика.

Целия разговор с Атанас Стоянов може да чуете в подкаста „24 часа от живота“ на сайта 24chasa.bg и във всички подкаст платформи