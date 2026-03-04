Дим Дуков живя като във филм на Тарантино

Не е вярно, че незаменими хора няма, толкова голяма рядкост са обаче, колкото да изкопаеш съкровището на Вълчан войвода. Незаменимите са като ангелите, нетленен спомен оставят, след смъртта си продължават да живеят в сърцата, усмивката им проблясва в смеха ни, в надеждите и споделените емоции, гласовете им вечно помним.

Такъв е Дим Дуков, незаменим човек, отиде си от този свят в 7,15 часа на 28 февруари 2012-а, едва навършил 47 години. Страдаше от заболяване на корема, постъпи в болница уж за една операция, а го подложиха на осем. Ако щете вярвайте, мнозина приятели до ден днешен не са изтрили номера му.

Разбира се, той отдавна не е неговият, но нека си остане там, където винаги е бил, в противен случай изтриваме с този едничък останал контакт частица от самите себе си.

Дим бе приключенец,

откривател,

експериментатор,

заразителен оптимист,

ерудиран, естет, екстравагантен тип с перфектно домашно възпитание и изискани маниери, неустоимо забавен - стига да ти метне бърз игрив поглед и избухваш. От

искрящите хора, край които другите кръжат.

Амбициозен, работлив и отдаден, подреден, отличен организатор и същевременно от дете по-палав. Възможно най-нестандартният и модерен образ, трендсетър, кореняк софиянец. Нито едно предизвикателство не заобиколи, необичан приятел не остави, същинско зарядно за щастие беше.

Роден на Бъдни вечер, даже когато се гневеше, пак го избиваше на смях накрая. "Беше яхнал мустанг и препускаше - казва майка му Вера, - бързаше да вземе от живота с пълна сила." Но така и не се взе на сериозно, защото Дим Дуков преди всичко бе аристократ. Сега, ако направите биографична справка, ще се чудите кое от поприщата му по-напред да откроите. Дали това, че отваря първия луксозен

фризьорски салон в "Шератон", става прочут коафьор, прави кафене с билярд, негова е първата модерна постсоциалистическа пицария. Или пък, че се жени през 1985-а, макар да е хомосексуален, което никога не е крил,

живее със съпругата си в

Сидни, където печели

100 хиляди долара от

австралийската лотария,

което по онова време е главозамайваща сума.

Освен всичко друго Дим създава първия легендарен микс клуб "Спартакус" в София и в центъра на Варна, оттогава българите по-пищен, непринуден и жив спектакъл не са виждали. Вера разказва: "Звъняха ми денонощно по телефона

да уреждам членски карти. Беше толкова престижно да си в "Спартакус", все едно да си член на Политбюро".

Негови са и първите по рода си гей френдли хотели. Преди много години с Камен Воденичаров поръчват и синтезират свой аромат парфюм във френската лаборатория "Живодан Рур", чували ли сте друг да се е впускал в подобно екстравагантно начинание?

Междувременно Дуков завършва икономика, управлява модната агенция "Ъндърграунд", после завършва и богословие във Великотърновския университет, преподава дизайн, купува си къща с изглед към хълма Царевец, работи като радио-

водещ. Неизчерпаема енергия блика от този човек.

Помним и Дим - телевизионната звезда, участник във "ВИП Брадър" и цяла камара риалити формати, снимал музикални клипове, записал парче, ликът му е на кориците на десетки списания, върти онлайн търговия, пилотира самолет, скача с парашут, също и с бънджи от кран и от виадукт. Две английски котки с поколенията им е

отгледал, да не говорим колко баници и питки е изпекъл... Неговата история край няма, ако ще векове да минат.

На някои цял живот не им стига да се облекат прилично, а Митко още в началото на 90-те години на миналия век, много преди да смени рожденото си име на Дамаскин, а после на Дим, и да се подстриже за монах, се явява на Коледен концерт в НДК с изискан фрак и папийонка. От цялата тогавашна висша държавна номенклатура и културен елит с лъскав вид са само той, министър-председателят Димитър Попов и струнният квартет на Димо Димов.

Младият артистичен бохем предизвиква неописуем фурор в онези мрачни години на разруха и повсеместно отчаяние. Финалът на паметната сцена е великолепен - без да иска,

Дуков разлива

червено вино

върху ревера

на премиера

и се втурва всеотдайно

да го попива със салфетка,

полагайки кански усилия да не припадне от смях.

Отеца, както го наричат, живя сякаш във филм на Куентин Тарантино, ден не е минал без чудеса и щуротии. На погребението му идва да го изпрати всичкият елит,

църквата "Света Параскева" не побра стотиците близки, приятели и почитатели. В онзи тъжен ден репортер пита Богдана Карадочева какъв спомен оставя Дим Дуков у нея и певицата отговаря: "Познавам го от малък, познавам родителите му, не мога да говоря за него в минало време. Той е интелигентен, мил и различен от останалите. Различен с възпитанието си, различен с това, че не се вписва в тая бездуховност. Вярващ е и съм сигурна, че е отишъл при Бог на хубаво място".

Няма огън без Дим!

Почивай в мир, незаменим приятелю!