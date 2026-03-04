Две жени в еднакви бели рокли или една и съща зад прозрачен параван в "Персона"?

60 години след като Бергман режисира филма “Персона” с Лив Улман и Биби Андершон в главните роли и по негов собствен сценарий, режисьорката Патрисия Господинова прави театрална интерпретация на текста и го поставя на сцена “Дерида” – едно от качествените алтернативни пространства за изкуство в София.

Сюжетът ни среща с Елисабет - актриса, която един ден замлъква неочаквано въпреки медицинските заключения, че физически е напълно здрава. Никой не знае това форма на протест ли е, съпротива ли е, нова социална роля или нещо друго. В опит да ѝ помогне наблюдаващата я лекарка наема крехка и миловидна медицинска сестра да се грижи за нея. За да избегне болничната среда лекарката изпраща младите жени в своята вила край брега на морето с надеждата, че природата, чистият въздух, шумът на вълните, спокойствието и усамотението ще допринесат за възстановяването на Елисабет.

Двете жени извървяват сложен път една към друга и всяка към себе си, започват да споделят, опознават се, сближават се, помагат си, разкриват дълбоко пазени тайни. Но заедно с това си нанасят душевни рани, ограбват се взаимно и емоционалното общуване става насилствено.

Облечени в еднакви

бели рокли,

символ на привидната им невинност, двете стават все по-неразличими. Те вървят една към друга, вкопчват се една в друга до степен, в която се сливат в един образ. Всяка черпи сили от другата, храни се от тайните ѝ, от чувството за вина, скрито зад маската, с която се представя пред обществото. В един момент започваш да си задаваш въпроса това две жени ли са всъщност, или една и съща в различни фази на живота си или на психическото си състояние.

Йоана Буковска в сцена от представлението

Във филма си Бергман залага на едрите планове на лицата на Улман и Андершон, които се сливат в едно, губейки своята идентичност. Критиката заговаря за психологически вампиризъм. Разбира се,

прокрадват се

съмнения за

лесбийско

привличане

Текстът на Бергман не дава отговори на тези въпроси, няма и такава цел. Сюжетът сe разпада на фрагменти, необясними от чисто смислова и събитийна гледна точка, но емоционално въздействащи.

В главните роли на театралното представление са красивата като капка актриса на свободна практика Боряна Маноилова и Ния Кръстева, която забелязах преди година и нещо заради нейната отлична роля на Стела Ковалски, която прави в “Трамвай желание” на Младежкия театър.

Действието в “Персона” се развива зад прозрачен параван, заради което изглежда още по-зрачно и меланхолично. На втори план има още един параван, зад който е лекарката (Йоана Буковска). Нейната роля, макар и малка, еволюира от медицинско лице през медиатор на случващото се до воайор, наблюдаващ с интерес нарастващата страст между двете героини. Дали не им завижда малко? Дали в главата ѝ не нахлуват спомени и непреработени травми от собственото ѝ минало и настояще? Ние не знаем.

Представлението е в категорията арт, не е лесно за гледане и разбиране, изградено е върху монолози, а не върху диалог.

Във филма има странна поредица от кадри като

забиване на пирон

в човешка длан,

огромен паяк и други. Няма еднозначен отговор на въпроса какво символизират, но пък въздействието им е огромно.

В спектакъла на екран също виждаме на моменти деформирани кадри като препратка към филма. Представлението е в категорията арт, не е лесно за гледане и разбиране, изградено е върху монолози, а не върху диалог, има много моменти на мълчание и структура по-скоро на поема, отколкото на пиеса.

Можем да поздравим младата режисьорка за смелостта да посегне на този текст и да го постави за първи път в България. Както и за риска, правейки го, постоянно да бъда сравнявана с Бергман и неговите актриси. Тя очевидно е привлечена от тайните на женската природа, от темата за персоната и нейната сянка, от разпада на идентичността и загубата на индивидуалността. Това е много сложна задача, с която Патрисия Господинова се е справила достойно.