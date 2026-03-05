20 творби на Любен Зидаров напускат ателието, за да бъдат показани в галерия Vejdi

В изложбата ще има акварели,

илюстрации, маслени платна

и печатна графика на

забележителния художник

Повече от 20 акварели, рисунки, илюстрации, платна с маслени бои и печатна графика на забележителния Любен Зидаров ще бъдат включени в изложбата “Светлини и сенки от ателието”, която артгалерия Vejdi ще покаже в петък.

Експозицията е наречена така, защото ателието на художника е било не само място, където той създава произведенията си, но и техен дом.

“Художникът, както всеки творец, макар и смъртен, е орисан с богоподобната дарба да създава безсмъртие чрез своите произведения. Любен Зидаров си отиде преди три години, но неговите деца - стотиците илюстрации, платна, графики и рисунки, обитават както духовните селения на едно пространно художествено наследство, оформило естетически представи на не едно поколение читатели и почитатели, но и физически - мястото, където са създавани в продължение на десетилетия - ателието на твореца. Те са пазителите на храма на музите, безмълвно разговарят помежду си, съжителстват, продължавайки мисията на родителя си, и поддържат за вечността свещения огън върху олтара на изкуството”, казва за изложбата и творчеството на Любен Зидаров изтъкнатият изкуствовед Филип Зидаров, който е и син на художника. И добавя: “Днес част от тези стражи временно са напуснали своя храм, за да се срещнат отново с онези, заради които са се появили на бял свят - публиката, читателите, почитателите, които придават смисъл на тяхното безсмъртие”.

Картина на знаменития художник Любен Зидаров

Любен Зидаров (1923 - 2023) е роден във Велико Търново. Завършва живопис при проф. Илия Петров през 1948 г., но още като ученик рисува многобройни илюстрации и комикси за различни вестници и списания. През 1950 - 1970 работи за детските издания “Септемврийче” и “Славейче”, главен художник е на издателство “Народна младеж” (1967 - 1970). Зидаров е председател на СБХ от 1996 до 1999 г. За творчеството си е удостоен с държавното звание “народен художник”. Носител на различни награди, сред тях сребърен медал (1959) и златен медал (1965) от Международната изложба на книгата в Лайпциг, награда на ДКМС за изкуство и култура (1970), орден “Кирил и Методий” - I степен (1963). Удостоен е с голямата награда на Столичната община за цялостно творчество и специален принос в областта на културата през 2014 г., а две години по-късно получава отличието “Златен век” на Министерство на културата. През 2022 г. е удостоен със званието доктор хонорис кауза на Художествената академия в София.

Изложбата “Светлини и сенки от ателието” се открива на 6 март в 17 ч в артгалерия Vejdi и може да бъде разгледана до 24 март.

