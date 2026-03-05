От нощувките край Ариана до Народния театър – по стъпките на Иван Милев в София

Как изглежда странството на Иван Милев из улиците на София - столицата, за която той казва: “големият студен град, който крещи и зове измъчените”?

Пешеходен тур, организиран от Художествената галерия в Казанлък, ще проследи и припомни стъпките на един от най-значимите български творци от началото на ХХ век и връзката му с града, в който той учи, работи и създава част от своите произведения.

От нощувките му на пода в павилиона на езерото Ариана до обучението му в Художествената академия и работата му като художник в Народния театър - така обиколката ще води почитателите на Милев, за да разгледат и една малка рисунка, с която ще стигнат до църквата “Св. Неделя” и ще си припомнят зловещия атентат там. Изумителното е, че художникът е бил в църквата точно по време на атентата и успява да се спаси. В края на това пътешествие в спомените е църквата “Св. Седмочисленици”, където преди години е опелото на художника.

“Ахинора” е най-известната картина на Иван Милев.

Обиколката ще се състои на 7 март, събота, а началната точка е езерото Ариана в Борисовата градина. Разходката ще се води от историка, публицист и изкуствовед Пламен Петров.

Събитието се организира броени дни след 129-ата годишнина от рождението (19 февруари) на Иван Милев, а инициативата е в партньорство с Народния театър “Иван Вазов”.

Същевременно в Казанлък, където е роден художникът, ще е премиерата на визуално-танцовото представление “Мирис на теменуги” на център “Дерида”, свързано с творчеството на Милев. Тя ще се състои на 21 март от 19,30 ч. Ден преди това - на 20 март, е предвиден и видеомапинг с избрани фотоси на негови картини върху фасадата на Казанлъшката галерия. Двете събития са с вход свободен.