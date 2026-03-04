Кога обяснението пречи на изкуството

Колко обяснение е нужно и кога то започва да пречи на изкуството? Тази дилема стои в основата на изложбата “Още малко до края”, в която са включени творби на Аделина Попнеделева, Борис Мисирков/ Георги Богданов, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев и Надежда Олег Ляхова от колекцията на Софийската градска художествена галерия. Експозицията ги среща с нов разказ на писателката и публицистка Йоанна Елми, написан специално за проекта.

Заглавието на изложбата идва именно от текста на Елми, който е в диалог с художествените творби. Вдъхновен от тях, разказът е техен непосредствен литературен отзвук.

Изложбата тръгва от желанието да бъде оставен настрани “кодът”, с който понякога се говори за съвременното изкуство. Затова при нея излиза дилемата колко обяснение е нужно и кога то започва да пречи, а литературата присъства като равностоен партньор в разговора - друг начин да се приближим до произведенията, без да ги фиксираме в едно-единствено тълкуване.

Творбите от изложбата говорят сами. Разказът на Йоанна Елми също не обяснява и не поставя “етикети”, а отключва асоциации и отваря възможности за прочит.

“Още малко до края”, чийто куратор е Виктория Гюлева, може да бъде разгледана в галерия “Васка Емануилова” - филиал на Софийската градска художествена галерия.

