Защо треньорът на Тайгър Уудс чете 6 пъти една и съща книга

Авторът Джим Мърфи е бивш бейзболист, а днес работи за психичното здраве на големите в спорта

“Прочетох книгата шест пъти. Връщам се към нея винаги, когато имам нужда и я препоръчвам на клиентите си.” Думите са на Мат Килън, треньор на прочутия американски професионален състезател по голф Тайгър Уудс, смятан за един от най-великите играчи в този спорт. А книгата, за която говори, е “Вътрешно съвършенство” на Джим Мърфи.

В нея авторът, също треньор на успешни атлети и лидери в различни сфери, пише: “Най-успешните спортисти, актьори и лидери са възприемали обстоятелствата по удивително сходен начин. Те са гледали на света през призми, които са били напълно различни от призмите на останалите хора.

Книгата “Вътрешно съвършенство” ще ви помогне да разберете как всяка от тези невероятни личности е тренирала съзнанието си (и пренастроила сърцето си), за да се учи и израства непрестанно, и как можете да го направите и вие”. Затова Мърфи включва в съдържанието примери как големите в спорта са трансформирали кариерите си чрез непрестанно учене и израстване.

Той започва да пише първата версия на книгата си още през 2004 г. Когато вече е публикувана, има огромен международен успех. Тя оглавява класациите на “Ню Йорк Таймс” и “Амазон”, след като една от суперзвездите на американския футбол – Ей Джей Браун, е видян да я чете на полувремето. Превръща се в сензация и за три седмици от нея са продадени 200 000 екземпляра.

Авторът предлага методи, техники и упражнения, с които да тренираме ума си, за да постигнем изключителен успех. Но също така ни кара да осъзнаем, че не това е ключът към смислен, осъзнат и пълноценен живот. Защото всяка победа има смисъл единствено ако води до вътрешно съвършенство.

Всичко се свежда до няколко точки на възприятие, които Мърфи описва така:

- Дайте всичко от себе си, дори то да не води винаги до резултат.

- Ако физически и психически сме концентрирани в настоящия момент, без да мислим за последващия успех, ще открием, че всичко е възможно.

- Да сме благодарни.

- Фокусирайте се върху навиците си и това, което можете да контролирате.

Джим Мърфи навлиза в професионалния спорт като бейзболист за “Чикаго Къбс” и е обсебен от мисълта за успеха и съпътстващата го слава, но също така – ужасен от вероятността за провал. Поради проблеми със зрението обаче е принуден преждевременно да прекрати състезателната си кариера. Тогава започва да работи като треньор по психично здраве на някои от най-добрите спортисти и мениджъри в големи компании. По-голямата част от клиентите му бележат най-добрата година в кариерата си още от началото на съвместните си занимания с него.

Същевременно Мърфи осъзнава нуждата от система от принципи, която да им помогне да се справят с напрежението. Така се ражда “Вътрешно съвършенство”, която излиза у нас с логото на издателство “Хермес”.

