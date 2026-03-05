ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дъжд от риби? Градушка от жаби? Невероятно, но факт

Да те завали градушка от жаби или дъжд от риби? Някои неща приличат на смахнат сън и сме готови да възкликнем “не може да бъде”, но се случват наистина... за щастие, много рядко.

Новата книга “Веднъж на 100 години” (изд. “Фют”) представя редки събития и чудеса - от небесни явления до причудливи животни и растения. Някои озадачават дори и учените - загадката на кълбовидната мълния, необяснимия случай с експлодиращите жаби, дъжд от риби, растения, които цъфтят веднъж на 100 години, вулкан, бълващ сини пламъци, капучинов плаж. Редките и изумителни чудеса омагьосват хората от хилядолетия.

