Спираща дъха мистерия ще бъде разкрита след 25 години

През горещото лято на 1995 г. Алис Ланг наема каравана в покрайнините на курорта Севърн Сендс. Уил, чиято майка работи в комплекса, се влюбва в младата жена от пръв поглед и тя отвръща на чувствата му. Той обаче ревнува от всеки и често се напива до безпаметност, включително и през вечерта, в която Алис изчезва. Само любимата ѝ алена рокля е намерена близо до брега. Полицаите заключават, че се е удавила, и прекратяват разследването. 25 години по-късно курортът е западнал, но Уил все се надява, че Алис отново ще се появи.

Мистерията е разказана в “Алената рокля” (изд. “Хермес”) от английската писателка Луис Дъглас.

