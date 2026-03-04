“Поетите” с 2 спектакъла, посветени на паметта и любовта към родината

Изключителните актьори, обединени в проекта на Диана Алексиева, ще направят два нови спектакъла под мотото “Поетите и Революцията”. Те ще са посветени на силата на думите в най-мрачните времена на нашата история, на паметта на народа ни.

“Чрез любимите ни революционни стихотворения ще разкажем за любовта към родината, за честта, надеждата и достойнството, за истината, за смелостта на сърцето и куража на перото”, пишат организаторите. Спектаклите ще са на 8 и 9 декември от 20 ч в зала 1 на НДК и в тях ще участват Теодора Духовникова, Владо Пенев, Бойко Кръстанов, Весела Бабинова, Захари Бахаров, Иван Бърнев, Луиза Григорова, Малин Кръстев, Юлиан Вергов.