Виви Василева и Найден Тодоров в мощен диалог между ударни и оркестър

На 19 март 2026 г. зала „България" ще бъде сцена на мощен диалог между ударни инструменти и оркестър, както и между древни легенди и съвременни вибрации.

Диригент на вечерта е маестро Найден Тодоров, а на концертната сцена ще блести и Виви Василева — виртуозната българска перкусионистка, която отвежда слушателя отвъд границите на традиционното възприемане на ударните инструменти. Описвана като артист, който „вълнува публиката, изследвайки и раздвижвайки границите на перкусионния свят", тя съчетава техническа съвършеност с изключителна виртуозност и свежо творчество, превръщайки перкусиите в инструмент на XXI век.

За софийската публика Виви ще представи "Концерт за перкусии и оркестър" от Дани Елфман. Концертът, описван от критиката като перкусионна симфонична революция и като забележителен порив на един от най-разпознаваемите творци в ъв филмовата музика към чисто "сътворяване" извън филмовия свят. Този концерт е като философски диалог между традицията и импровизацията — култури и ритми, които се сблъскват, смесват и прегръщат. С него Елфман прави реверанс към перкусиите - неговата първа любов още от младежките години, когато изучава африкански балафони и индонезийски гамелан ансамбли.

Сестрата на известния български цигулар Васко Василев си е спечелила име на виртуозен перкусионист с изяви на най-престижните световни сцени. Започнала професионалните си уроци през 2004 при невероятния чилиец Клаудио Естай – соло перкусионист в Мюнхенската опера, тя навлиза в света на музиката с бързи крачки. 13-годишна печели първа награда на известния немски конкурс „Jugend musiziert" и става най-младият член на Bundesjugendorchester. На 15 години, спонсорирана от Баварското радио, издава първия си диск, а на 16 е приета за студент в Hochschule für Musik und Theater в Мюнхен, където се дипломира с бакалавърска степен при проф. Петер Садло и Раймонд Курфс. Следват награди на интернационалния маримба конкурс в Париж, Нюрнберг, Инголщат. На 63-ия ARD Wettbewerbпечели двете специални награди за извънредните си постижения като най-младата семифиналистка, а през 2016 е удостоена с първа награда за собствена композиция в конкурса „Kulturpreis den Kulturkreis Gasteig München". Освен авторски композиции Виви Василева лансира много нови произведения, създадени специално за нея. Импровизира цялата филмова музика в известния филм на Петра Вагнер „Zu nah". Виви експериментира успешно с различни камерни музикални състави, сред които е и изтъкнатият „Виви Василева Квартет". Концертира в Бразилия, Испания, Украйна, Португалия, Алжир, Полша. Солист е на музикалния фестивал Райнгау, Европейските седмици в Пасау, Gasteig фестивал в Мюнхен.

Втората част на вечерта е посветена на вечната красота на Симфоничната сюита „Шехерeзада" от Николай Римски-Корсаков — музикална приказка, в която оркестърът рисува картини, изпълнени със страст, екзотика и поетична дълбочина.

Два дни след концерта в София със същата програма Софийската филхармония ще гостува и на международния фестивал „Мартенски музикални дни" в Русе.

Билети са налични на касата на зала „България и в Ивентим.