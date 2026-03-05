20 камили изхвърлени от конкурс за красота заради ботокс

Скандал избухна на годишен конкурс за красота сред камилите в Оман, 20 участнички бяха дисквалифицирани за използване на ботокс, съобщава „Дейли мейл".

По време на проверка съдиите открили, че камилите са били подложени на забранени козметични процедури за подобряване на външния им вид преди състезанието.

Конкурсите за красота сред камилите са от голямо културно значение в страните от Персийския залив и привличат хиляди животни, чиито собственици се състезават за награди за милиони долари. Желаейки да подобрят шансовете си, някои собственици прибягнали до хитрост, използвайки инжекции с ботокс, за да увеличат устните, носовете и челюстите на животните, инжектирайки силикон в гърбицата им и използвайки хормони за изграждане на мускулна маса. Развъждането на камили е мащабна индустрия в региона.

Това не е първият път, когато животни са дисквалифицирани за „инжекции за красота": през 2021 г. на изложение в Саудитска Арабия бяха открити над 40 камили, които са били инжектирани с ботокс. Организаторите на фестивала „Омански клуб на камилите" заявиха решимостта си да спрат всички актове на фалшификация и измама и обещаха да наложат строги санкции на нарушителите.

По-рано беше съобщено, че жива камила, участваща в библейско представление, е ранила зрител по време на служба в Хюстън, САЩ. Инцидентът е станал в баптистката църква „Чемпион Форест", съобщи БГНЕС.