Показват безплатно близо 40 заглавия на "София филм фест на брега" в Бургас

24-то издание ще събере край морето киноманите от 19 до 27 март

Фестивалът ще бъде открит с номинирания за "Оскар" и отличен с множество международни награди филм "Обикновен инцидент" на иранския режисьор Джафар Панахи. В рамките на деветте фестивални дни зрителите ще имат възможност да видят близо 40 български и чуждестранни пълнометражни и късометражни филмови продукции.

Част от заглавията ще се състезават за двете награди "Сребриста чайка" – наградата на Община Бургас, присъждана от професионално жури, и наградата на публиката. Фаворитът на Младежкото жури от програмата за български късометражни филми ще получи Наградата на Областния управител.

Освен богата и качествена филмова селекция, зрителите могат да очакват любопитни срещи с гости, игри и други изненади.

Всички прожекции и събития по време на тазгодишното издание на "София Филм Фест на брега" ще бъдат с вход свободен и са отворени за всички, припомнят организаторите.

24-тият "София Филм Фест на брега" се организира с подкрепата на Община Бургас и се реализира съвместно от Арт Фест и Фондация „ЕКОгАРТ" – независима организация в обществена полза, която развива културни инициативи в Бургас и региона. Вестник "24 часа" е медиен партньор на фестивала.

Ето и програмата на тазгодишното издание на кинофестивала:

19 март, четвъртък

19:00 ОТКРИВАНЕ

Обикновен инцидент, Иран-Франция-Люксембург-САЩ, 103', реж. Джафар Панахи

20 март, петък

15:45 Оруел: 2+2=5, Франция-САЩ, 119', реж. Раул Пек, док.

18:00 Отражения № 3, Германия, 86', реж. Кристиан Пецолд

20:00 Бялото се пере на деветдесет, Словения-Сърбия-Хърватия-Италия-Черна гора-Северна Македония, 142', реж. Марко Набершник

21 март, събота

14:00 РЕТРОСПЕКТИВНА ПРОЖЕКЦИЯ

ZOOM Burgas, 2016, България, 50', док.

15:30 Истина или предизвикателство, България-Финландия-Швеция-Норвегия, 84', реж. Тонислав Христов, док.

17:30 Звукът от падането, Германия, 155', реж. Маша Шилински (16+)

20:30 Лъст, България-Дания-Швеция, 77', реж. Ралица Петрова (18+)

22 март, неделя

11:00 ДЕТСКИ ФИЛМ

Атлас на вселената, Румъния-България, 85', реж. Паул Негоеску

16:00 На кръстопът, Полша, 99', реж. Доминика Монтеан-Панков

18:00 Млечни зъби, Румъния-Франция-Дания-Гърция-България, 104', реж. Михай Минкан

20:00 Орлите на Кайро, Швеция-Франция-Дания, 125', реж. Тарик Салех

23 март, понеделник

15:30 Тайните под коловоза, България, 46', реж. Йоанна Матева, док.

16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 49'

Ева, реж. Мартин Геновски, 14'

Бразилия, реж. Григор Лефтеров, 15'

В открито море, България-Белгия, 2025, реж. Димана Марковска, 20'

18:00 Ранна зима, Турция, 91', реж. Йозджан Алпер

20:15 Палестина 36, Палестина-Великобритания-Дания-Норвегия-Катар-Саудитска Арабия-Йордания, 118', реж. Анемари Ясир

24 март, вторник

16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 50'

Гарванера, реж. Теодор Ралев, 10'

Глина, реж. Кристиян Георгиев, 24'

Денят, в който тя ще се роди, реж. Емил Спахийски, 16'

18:00 Кокошка, Унгария-Гърция-Германия, 96', реж. Дьорд Палфи

20:00 Каравана, Чехия-Словакия-Италия, 100', реж. Зузана Кирхнерова (18+)

25 март, сряда

16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 54'

Балконада, реж. Ива Токмакчиева, 8'

Полет, реж. Валя Пелова, 18'

Сините ангели, реж. Добромир Байчев, 28'

18:00 Млади майки, Белгия-Франция, 105', реж. Люк Дарден, Жан-Пиер Дарден

20:00 Луната е моят баща, Грузия-Германия-България-Чехия-Люксембург-Турция, 100', реж. Георги Овашвили

26 март, четвъртък

14:30 ПРОЖЕКЦИЯ ЗА НЕЗРЯЩИ

Отражения № 3, Германия, 86', реж. Кристиан Пецолд

16:30 КЪСОМЕТРАЖЕН КОНКУРС, 53'

Страхотен ден, реж. Георги Йовчев, 11'

Черно куче, реж. Алекс Красимиров, 22'

Impromptu, реж. Майя Виткова – Косев, 20'

18:00 Остров Амрум, Германия, 93', реж. Фатих Акин

20:00 Два рояла, Франция, 115', реж. Арно Деплешен

27 март, петък

17:00 Магията на гората, Франция, 95', реж. Венсан Мюние, док.

19:00 ЗАКРИВАНЕ

Мегадок, 107', САЩ, реж. Майк Фигис, док.

Тази публикация е създадена по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата" № BG-RRP-11.021-0005-C01 от 29.10.2025 г. с финансовата подкрепа на Европейския съюз – СледващоПоколениеЕС.