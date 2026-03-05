Форматът „early night out“ вече се появява и в Пловдив

В Пловдив се появява нов навик за излизане на кратко парти след работа в делничен ден. В големите европейски градове този модел вече има име: earlynightout. Идеята е проста - вечерта започва по-рано, често веднага след края на работния ден и приключва преди малките часове на нощта. През последните години подобни събития стават все по-популярни в градове като Лондон, Барселона и Берлин. Вместо дълги нощи до сутринта, все повече хора избират кратка среща с приятели, музика и по-спокоен ритъм на излизане в делничен ден.

Постепенно този модел започва да се появява и в Пловдив. От началото на годината в LunOr Bar & Club всеки четвъртък се организират тематични вечери, които започват след края на работния ден и приключват около 01:00 часа. Всяка седмица програмата е различна: от urban и хип-хоп до други клубни селекции.

Този четвъртък вечерта е под името Back2Black и е посветена на хип-хоп и urban звученето. Зад пулта ще бъде DJ GroovY със селекция от класически и съвременни парчета.Името на събитието не е случайно. „Back“ е и препратка към миналото на самото място. Пространството, в което днес се намира LunOr, години наред беше познато на пловдивската публика със своите хип-хоп партита и за много хора е свързано именно с този стил.Новите четвъртъчни вечери до известна степен връщат тази атмосфера, но в различен ритъм с по-ранно начало, по-ранен край и повече време за срещи и разговори.