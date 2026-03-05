Красиви млади актриси и нови таланти ще заблестят във „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ предпремиерно в платформата

Първите три епизода от най-новия български сериал „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ излизат предпремиерно още тази вечер на VOYO. В платформата зрителите ще се срещнат преди всички с обещаващите млади актриси Ванеса Пеянкова и Катерина Борисова, и номинирания за ИКАР 2026 Пламен Димов. На тях са поверени едни от главните роли в завладяващата история, която тръгва официално и в ефира на bTV на 6 март.

Действието ни връща в София през 1998 г. – време на големи мечти, бързи пари и трудни избори. В АГ болница „Вяра, Надежда, Любов“ всеки ден се ражда нов живот, но зад стените ѝ се водят битки за морал, власт и оцеляване. Само на няколко километра нощният клуб „Марсилия“ управлява другия свят – на сделки, зависимости и опасни тайни. Когато тези два свята се сблъскат, последствията са необратими.

На Ванеса Пеянкова, която мнозина вече наричат „българската Моника Белучи“ заради класическата ѝ красота, е поверена ролята на младата АГ докторка Маргарита Луканова. Самата тя споделя, че често я сравняват със световни актриси, но предпочита да се абстрахира от това и да намери собственото си присъствие и почерк. Актьорската кариера тя избира сред множеството си таланти. В детството си Ванеса е сред най-успешните ни художествени гимнастички, като може да се похвали с редица титли. Освен това умее да рисува и свири на барабани и китара.

Катерина Борисова пък e в ролята на младия неонатолог д-р Екатерина Стоянова. Тя споделя, че се подготвя много сериозно за участието си във „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“, като влиза директно в родителното отделение, за да зададе въпросите си на лекарите, които първи посрещат новия живот. В медицинската драма ще я видим да си партнира близко с друг млад талант – прясно номинирания за наградата ИКАР 2026 за Главна мъжка роля – Пламен Димов. Той е сенчест адвокат от годините на прехода, от когото можем да очакваме майсторско изпълнение на двойни игри.

„Щастливи сме, че тази вечер на VOYO наред с утвърдени и обичани български актьори, ще изгреят и толкова много таланти от новото поколение. Предпремиерата на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ е важно събитие за нас, защото от една страна предоставяме още една платформа, през която работата на българските филмови дейци, режисьори и актьори да достигнат до публиката, и от друга – спазваме своето обещание пред нашите зрители и им осигуряваме вълнуващо преживяване преди всички останали“, обясняват от екипа на VOYO в България.

Наред с новоизгряващите звезди в най-новия български сериал зрителите на VOYO тази вечер ще видят разбира се и много утвърдени имена и познати лица от сцената и екрана. Сред тях са Албена Павлова, Невена Бозукова, Антоанета Добрева – Нети и Роберт Янакиев. Част от каста са и Калоян Трифонов, Даниел Върбанов, Жаклин Даскалова, Атанас Кръстев, Антъни Пенев, Мария Сотирова и др.

Първите три епизода на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ ще бъдат достъпни в платформата VOYO тази вечер, на 5 март. Официалната премиера на сериала в ефира на bTV e на 6 март, от 22.00 часа.

Най-нетърпеливите могат да направят своя едномесечен или едногодишен абонамент за видеоплатформата на voyo.bg или да го заявят като част от пакетите с услуги, предлагани от мобилния им оператор. Той може да бъде използван на 5 различни устройства, с до две едновременно гледащи. Видеосъдържанието във VOYO не се прекъсва от реклами и е изцяло преведено на български език. Освен предварителен достъп до епизодите на „ВЯРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВ“ във видеоплатформата зрителите могат да гледат ден преди всички и риалити формати като „Ергенът“, „Моята кухня е номер едно“ и „Бригада нов дом“, както и още над 7 000 часа видео съдържание от различни жанрове годишно.